ضبط محطة بث تلفزيونى غير مرخصة فى البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط متهم بإنشاء محطة بث تلفزيوني بالمخالفة للقانون بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء محطة بث تلفزيوني لاسلكية بنطاق دائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف مقر الشبكة ومحطة التقوية ومحل الدش وأمكن ضبط مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وبالتفتيش في حضوره، تم العثور على 151 جهازًا إلكترونيًا يستخدم في استقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة؛ لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية، وحدة معالجة للتحكم في الشبكة، ومبلغ مالي.

وبمواجهته، أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي، ويشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تقدم الخدمة لحوالي 15000 مشترك نظير مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.