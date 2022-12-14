الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تشغيل لجنة هرمون النمو بالتأمين الصحي لخدمة مرضى بني سويف والفيوم

التأمين الصحي
التأمين الصحي

أعلنت هيئة التأمين الصحي في بني سويف، اليوم الأربعاء، العمل بلجنة هرمون النمو بمقر عيادة الصحة المدرسية التابعة لفرع تأمين بني سويف، وذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي، للتيسير على المرضى و المنتفعين من خدمات التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا الجانب.

وأوضح الدكتور محمد يحيى مدير فرع بني سويف، أن اللجنة  تستقبل الحالات من مرضى محافظتى بنى سويف والفيوم، وتعتبر إضافة نوعية لمنظومة الخدمات بالتأمين الصحي، لاسيما في مجال تخفيف الأعباء عن المنتفعين من خدمات التأمين وعدم الحاجة للسفر إلى القاهرة ، وتجنب طول مدة الانتظار التي كانت تصل في بعض الأحيان لبضعة شهور بسبب إدراج الحالات على قوائم انتظار.

وأضاف" د. يحيى" أن اللجنة قد  بدأت أعمالها " أمس بالصحة المدرسية بميدان مولد النبي ، وفي حضور :د. رضا محمود مدير عام الشئون الطبية، د. هبة محمد حسن مدير العيادات، د. دعاء أحمد صلاح مدير عيادة الصحة المدرسية ، مبيناً أن  موعد عمل اللجنة " الثلاثاء من كل أسبوع ".

حيث تضم :د. هويدا خيري استشاري غدد الأطفال، د.محمود هديب استشاري اطفال، د. أسامة عبد العظيم استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي ، د.لمياء ذو الفقار أخصائي أطفال ، ويتم عرض الحالات علي اللجنة بعد العرض على"د.غادة عثمان"أخصائي الغدد"الأحد كل اسبوع"لتشخيص الحالة وتحضيرها بطلب الفحوصات اللازمة قبل العرض على اللجنة  ، مع تخصيص رقم محمول للحجز والاستفسار (01103060794)

وأكدت الدكتور هبه محمد حسن مدير العيادات ، بأحقية مريض التأمين الصحى بنى سويف فى الحصول على خدمة متميزة دون إرهاق أو مشقة السفر للقاهرة حرصا علي راحة المرضي،مؤكدة على أن عمل لجنة هرمون النمو ، تعتبر إضافة قوية لمنظومة الخدمات التي يقدمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف.

وأشارت الدكتورة دعاء صلاح مدير الصحة المدرسية ببني سويف، إلى بدء عمل اللجنة يأتي ضمن العديد من الخدمات المستحدثة بعيادة الصحة المدرسية ،والتي من أبرزها عيادات : المسالك ،القلب،التغذية العلاجية،المناعة ،موضحة أن الصحة المدرسية  تقدم خدماتها لأكثر من 329 ألف مستفيداُ منهم 214 ألف و450 من الطلاب وتلاميذ المدارس التعليم العام والأزهري.

الهيئة العامة للتامين الصحي الدكتور محمد ضاحي بني سويف مستشفى بني سويف الشئون الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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