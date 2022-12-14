الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تفتتح أول مركز بالوجه البحري لتأهيل أطفال المؤسسات نفسيا

وزارة التضامن
وزارة التضامن

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة البحيرة، المركز الأول بالوجه البحرى لتأهيل وتعديل السلوك النفسي لأطفال المؤسسات الاجتماعية والثاني على مستوى الجمهورية، حيث يتخصص المركز المقام  فى التوجيه والإرشاد النفسي والذى يأتي فى إطار توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوفير كل آليات الدعم والرعاية.
 
وشهد الافتتاح الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، يرافقها محمد السيد، وكيل الوزارة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، وبحضور اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأساتذة من جامعة دمنهور ومسئولى جمعية على بن أبى طالب. 
 
ويهدف المركز المسند لجمعية على بن أبي طالب بكفر الدوار إلى تأهيل وتعديل السلوك النفسي الخاص بأطفال المؤسسات الاجتماعية على مستوى المحافظة بجانب استقبال الحالات من خارج المحافظة، وتبلغ مساحة المبنى ١٥٠ م٢ تقريبا، ومكون من خمسة طوابق ويضم قاعة اجتماعات ومطعم و مطبخ و9 غرف وغرفة جلسات.
 
ويقوم على المركز عدد من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإداريين وأساتذة الجامعة لتوفير أفضل خدمة ممكنة للأبناء، ويعمل المركز من خلال تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك أطفال مؤسسات الرعاية وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة وتوفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل السلوكيات الإيجابية وتعزيز الثقة لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم بما يجعلهم فاعلين في المجتمع.

التضامن الاجتماعي الدعم والرعاية الرعاية الاجتماعية الإرشاد النفسي الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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