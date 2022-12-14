مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. الأحد

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات، ورشة عمل بعنوان «الأخطاء اللغوية الشائعة في الكتابة باللغة العربية»، وذلك يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر في تمام الساعة الثانية مساءً في قاعة الأغراض المتعددة بقاعة المؤتمرات بالمكتبة.

وتُنظم هذه الورشة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والتي تشتهر بأنها ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية، فضلًا عن أنها تعد من أقدم اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، يتحدثها أكثر من 467 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في منطقة الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا متفوقةً على الفرنسية والروسية.

وتأتي الورشة في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية باللغة العربية وتأكيدًا على تصدرها لقائمة اهتمامات المكتبة؛ حيث تهدف لتسليط الضوء على المساهمات العظيمة التي قدّمتها اللغة العربية للحضارة البشريّة، ولاسيما عبر فنونها الفريدة من نوعها، وهندستها المعمارية، وأدبها، وخطوطها، فهي قناة لتوجيه المعرفة في العلوم، والفلك، والطب، والفلسفة، والتاريخ، والرياضيات وغيرها من العلوم.