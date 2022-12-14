جدل بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تشريع زواج المثليين فى أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريع زواج المثليين ليصبح قانونًا، وسط انتقادات حادة داخل الأوساط الأمريكية المحافظة.

وقال بايدن في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: "هذا القانون والحب الذي يدافع عنه يشكلان صفعة ضد الكراهية بجميع أشكالها، وهذا هو سبب أهمية هذا القانون لكل أمريكي".

ووفقتا لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد قام المغنون سام سميث وسيندي لوبر بأداء عدد من العروض الاستعراضية، كما استدعت نائبة الرئيس كامالا هاريس حفل زفاف للسحاقيات في سان فرانسيسكو.

وشغل البيت الأبيض تسجيلا لمقابلة بايدن التلفزيونية قبل عقد من الزمان، عندما أثار ضجة سياسية عندما كشف بشكل غير متوقع عن دعمه لزواج المثليين، حيث كان بايدن نائب الرئيس في ذلك الوقت، ولم يكن الرئيس باراك أوباما قد أيد الفكرة بعد.

وقال بايدن مازحا في تلك اللحظة: "لقد وقعت في مشكلة بعد ثلاثة أيام، أيد أوباما نفسه علنا زواج المثليين".

وحضر مشرعون من كلا الحزبين مراسم يوم الثلاثاء، كما ارتدى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، نفس ربطة العنق الأرجواني في الحفل الذي ارتداه في حفل زفاف ابنته أليسون، تتوقع هي وزوجتها طفلهما الأول في الربيع.

قال: "بفضل الملايين الذين قضوا سنوات في الدفع من أجل التغيير، وبفضل العمل الدءوب الذي قام به زملائي، سيعيش حفيدي في عالم يحترم ويكرم زواج أمهاتهم".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للجمهور إن "المناورة الداخلية لا تأخذنا إلا حتى الآن"، وشكرت النشطاء الذين أضافوا قوة دفع "بفارغ الصبر ومثابرتكم ووطنيتكم".

وعلى الرغم من إثارة يوم الثلاثاء، كان هناك قلق بشأن انتشار السياسات المحافظة على مستوى البلاد بشأن قضايا النوع الاجتماعي على مستوى الولاية.

وانتقد بايدن "القوانين القاسية والساخرة التي تم إدخالها في الولايات والتي تستهدف الأطفال المتحولين جنسيًا وترعب العائلات وتجرم الأطباء الذين يقدمون للأطفال الرعاية التي يحتاجون إليها".

قال بايدن: "العنصرية ومعاداة السامية ورهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسيا، كلها مرتبطة ببعضها البعض، لكن الترياق المضاد للكراهية هو الحب".

وكان من بين الحاضرين صاحب Club Q، وهو ملهى ليلي للمثليين في كولورادو حيث قُتل خمسة أشخاص في إطلاق نار الشهر الماضي، واثنان من الناجين من الهجوم، تم اتهام المشتبه به بارتكاب جرائم كراهية.

وقالت كيلي روبنسون ، رئيسة حملة حقوق الإنسان: "لم أفهم أن نضالنا من أجل الحرية لم يتحق، لكن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام ، وعلينا أن نحتفل بالانتصارات التي نحققها ونستخدمها لتغذية مستقبل القتال".

وقالت: "أطفالنا يشاهدون هذه اللحظة، إنه لأمر خاص جدا أن يكون معنا هنا وأن نظهر لهم أننا في الجانب الصحيح من التاريخ".

ويهدف القانون الجديد إلى حماية زيجات المثليين إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرار Obergefell v. Hodges لعام 2015 الذي يشرع النقابات المثلية في جميع أنحاء البلاد.

كما أن القانون الجديد يحمي أيضا الزواج بين الأعراق، ففي عام 1967، ألغت المحكمة العليا في قضية لوفينغ ضد فيرجينيا قوانين في 16 ولاية تحظر الزواج بين الأعراق.

يمثل التوقيع تتويجًا لجهود الحزبين التي دامت شهورًا والتي أثارها قرار المحكمة العليا في يونيو بإلغاء قضية رو ضد وايد، وهو الحكم الصادر عام 1973 الذي جعل الإجهاض متاحًا في جميع أنحاء البلاد، وفقا للوكالة.

وفي رأي متفق عليه في القضية التي أسقطت رو، اقترح القاضي كلارنس توماس إعادة النظر في قرارات أخرى، بما في ذلك إضفاء الشرعية على زواج المثليين، ما أثار الخوف من تعرض المزيد من الحقوق للخطر من قبل الأغلبية المحافظة للمحكمة، ولم يشر توماس إلى الزواج بين الأعراق مع الحالات الأخرى التي قال إنه يجب إعادة النظر فيها.

وصاغ المشرعون حلاً وسطًا كان يهدف إلى تهدئة مخاوف المحافظين بشأن الحرية الدينية، مثل ضمان استمرار الكنائس في رفض عقد زيجات المثليين.

بالإضافة إلى ذلك، لن يُطلب من الدول إصدار تراخيص زواج للأزواج من نفس الجنس إذا ألغت المحكمة حكمها الصادر في عام 2015. لكن سيُطلب منهم الاعتراف بالزيجات التي تتم في مكان آخر في البلاد.

غالبية الجمهوريين في الكونجرس صوتوا ضد التشريع. ومع ذلك، فقد دعمها بدرجة كافية لتجاوز التعطيل في مجلس الشيوخ وضمان تمريره.

ويمثل حفل الثلاثاء فصلًا آخر في إرث بايدن بشأن حقوق المثليين، والذي يتضمن تأييده المفاجئ للمساواة في الزواج في عام 2012.