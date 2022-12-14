الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسرب غاز أنبوبة يقتل طفلتين أثناء نومهما في أسيوط

جريدة الدستور

لقيت طفلتان مصرعهما وأصيبت شقيقتهما باختناق إثر تعرضهن لتسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز بمنزلهن أثناء نومهم بقرية درنكة بمركز أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفلين وإصابة آخر إثر تعرضهم للاختناق بسبب تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء نومهم بمنزلهم.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز بمنزل "حسن. ع" ما أسفر عن وفاة ابنتيه وإصابة شقيقتهما باختناق.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ونقل المصابة إلى العناية المركزة لتلقي العلاج ، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

اصابة مركز أسيوط اختناق مصرع موقع الحادث تسرب غاز

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وثائقية المتحدة

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