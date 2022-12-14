«مشوار الونش» الأعلى مشاهدة على watch it

تصدر مسلسل “مشوار الونش” للنجم محمد رجب قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it وذلك عقب تصاعد أحداث العمل الذي تعرض حلقته العاشرة اليوم عبر شاشة قنوات الحياة بشكل حصري.

وحظي المسلسل بإعجاب الجمهور وحصد نسب مشاهدات عالية وردود أفعال إيجابية من الجمهور.

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل مشوار الونش قيام حسن (محمد رجب) باختطاف سيد (محمد المغربي) نجل زوج والدة نوارة (ميرهان حسين) وصديقها في لعبتها ضد حسن الونش، للضغط عليها ومعرفة مكانها، كما قام بتهديده وأخبره أنه سيقوم بإيذائه هو ونوارة إذا لم تكتفي من تهديده.

وبعد الإفراج عنه ذهب سيد إلى المكان الذي تقيم به نوارة وبالتالي علم حسن مكانها، وعندما بقيت نوارة بمفردها في المنزل تفاجأت بمجيء حسن (محمد رجب) وبيده سلاح لتهديدها، لتنتهي الحلقة 7 من مشوار الونش على ذلك.

من جهة أخرى ينتهي الفنان محمد رجب وصناع مسلسل “مشوار الونش” من تصوير أحداث المسلسل بالكامل خلال 10 أيام على أقصى تقدير.

مواعيد عرض مسلسل مشوار الونش

ويعرض مسلسل “مشوار الونش” لمحمد رجب ضمن منافسات مسلسلات موسم الشتاء، ومن المقرر أن تبدأ قناة الحياة في عرض أولى حلقات العمل من اليوم الأحد حيث يعرض بشكل يومي من الأحد إلى الخميس في التاسعة مساء على أن يتم عرض حلقة مجمعة لحلقات المسلسل يوم الجمعة من كل أسبوع.

ويعرض مسلسل “مشوار الونش” في تمام الساعة التاسعة مساء على أن يعاد عرضه الساعة 1 صباحًا والساعة 11 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة "watch it" الرقمية، فيما انطلقت أولى حلقاته أيضًا في نفس التوقيت على قناتيّ "أبوظبي" و"AD tv" الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل مشوار الونش

المسلسل اجتماعي تدور أحداثه في 45 حلقة، ويسلط الضوء على العديد من العلاقات الزوجية وكيف تدار العلاقة داخل كل أسرة، حيث تدور الأحداث من خلال أبطال العمل الرئيسيين حسن وكاميليا، فهما زوجان غير متوافقين، حسن رجل الأعمال العصامي، الذي يعمل في مجال الأدوات الصحية، بدأ من بداية السلم دون مساعدة من أحد، حاصل على دبلوم صنايع، بينما زوجته كاميليا طبيبة التجميل الجميلة والشهيرة، التي تنتقد أفعاله وطريقة كلامه وملابسه، وتشعر بأنها كانت تستحق زوجًا أفضل منه.

تبين الأحداث أن "كاميليا" اضطرت للزواج من "حسن" لأنه أنقذها من حالة الفقر التي عاشتها، حيث إن والدها يعمل لديه، بينما كانت هي لا تزال طالبة بكلية الطب، ساعدها حسن فى مصاريف تعليمها، وكان هو وسيلتها للانتقال لمستوى مادي أفضل، ومرت بهما الحياة وصارت بينهما طفلة، بل وأصبحت العلاقة بينهما متأرجحة في أوقات يسود بينهما الرضا والحب والسكينة، وفى أوقات أخرى تدب بينهما المشاكل والشك.

ويجسّد محمد رجب، خلال أحداث المسلسل، دور رجل أعمال يتاجر في السيراميك والبورسلين، ويدخل في صراعات مع آخرين، يحاولون التخلص منه فيتعرض لمحاولة اغتيال.

أبطال مسلسل مشوار الونش

مسلسل "مشوار الونش" مكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، محمد المغربى.