هدف وحيد بنيران صديقة.. مشوار المغرب فى كأس العالم قبل مواجهة فرنسا

يترقب محبو كرة القدم موعد انطلاق مباراة المنتخب الفرنسى حامل لقب بطولة كأس العالم مع نظيره المغربى فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم 2022، التى تستضيفها قطر حاليًا، والتى تقام فى التاسعة من مساء اليوم على استاد البيت.

وخاض المنتخب المغربي العديد من المواجهات القوية منذ انطلاق بطولة كأس العالم يوم 20 نوفمبر الماضى وحتى اليوم، حيث تمكن أسوط الأطلسى من الحفاظ على نظافة شباكهم فى جميع المباريات فيما عدا مباراة كندا فى الدور التمهيدى، التى اهتزت فيها شباك المغرب بهدف من نيران صديقة أحرزه نايف أكرد لاعب المغرب، رغم أن المباراة انتهت لصالح المغاربة بنتيجة 2-1.

ولم يصل أي منتخب عربى أو إفريقى على مدار تاريخ بطولات كأس العالم لما وصل إليه المنتخب المغربى قبل مباراة اليوم.

سجل النتائج

تواجد منتخب أسود الأطلس في المجموعة السادسة وتصدرها في النهاية برصيد 7 نقاط؛ من التعادل أمام كرواتيا بدون أهداف، والفوز على كندا 2- 1، وكرر الفوز علي بلجيكا 2- 0، مسجلًا 4 أهداف واستقبل هدفًا وحيدًا، ليواجه إسبانيا في دور الـ16 ويتغلب عليها بركلات الترجيح 3- 0 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وعبر البرتغال بهدف دون رد في ربع النهائي، ليحقق منتخب المغرب مجموعة من الأرقام القياسية رافقت إنجازه التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم.

أرقام قياسية

هناك العديد من الأرقام القياسية التى حققها المنتخب المغربي بعد وصوله للدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم، تتلخص فى الآتي:

أصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

يملك المنتخب المغربي أقوى دفاع في مونديال قطر وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث لم تتلق شباكه سوى هدف واحد منذ بداية البطولة.

كما أنه يعد أكثر المنتخبات العربية تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجل 19 هدفًا.

أما مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي فقد أصبح أول مدرب عربي وإفريقي يصل إلى نصف النهائي.

خلال مونديال قطر 2022، أصبح المغرب أول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، وحقق لأول مرة فوزين في دور المجموعات في كأس العالم، وأول بلد عربي يحصل على 7 نقاط في دور المجموعات.

أصبح حكيم زياش، أول لاعب مغربي يخوض 10 مباريات كاملة في كأس العالم، وصاحب أسرع هدف وأبعد هدف للمنتخبات العربية (3 دقائق و30 ثانية ومسافة 30.66 متر)، وبذلك يصبح ثالث الهدافين التاريخيين للمغرب.

كما يعتبر يوسف النصيري (صاحب هدف الفوز على البرتغال) أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم.

وأصبح ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.