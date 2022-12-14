الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شريف سعيد بعد تعيينه رئيسًا لـ«وثائقية المتحدة»: أمامنا مهمة شاقة وجهد كبير نبذله

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

علق الإعلامي شريف سعيد على رئاسته القناة الوثائقية الجديدة التي أعلنت عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الثلاثاء في بيان رسمي.

وعبر فيس بوك قال شريف: "عقب صدور بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتكليفي برئاسة أول قناة وثائقية مصرية، أشكر كل مَن استودعني ثقته، راجيًا من الله أن أكون أهلًا لها.

شكرًا لكل رفاق "وحدة الأفلام الوثائقية" وعلى رأسهم أ. أحمد الدريني "رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي"، لولاكم وعلى مدار أربعة أعوام- بعد توفيق الله- ما وصلنا تلك النقطة.

ممتن جدًا لكل أساتذتي الذين تعلمت منهم كثيرًا داخل مبنى التليفزيون المصري وأروقة مدينة الإنتاج الإعلامي طوال اثنتين وعشرين سنة مضت.

أمامنا الآن مهمة شاقة وجهد كبير نبذله "داخل وخارج الشركة المتحدة" من أجل صناعة وثائقية في وطن لا يكف أبدًا عن ولادة مبدعيه. بسم الله نبدأ.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشينها قطاعًا للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، وإطلاقها رسميًا في مايو 2023.

وقالت الشركة المتحدة، فى بيان لها، إنه تم تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية.

 تأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

شريف سعيد الإعلامي شريف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة شريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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