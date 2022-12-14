تقرير فرنسى: مصر تبذل جهودا لتحسين أدائها فى إعادة تدوير مياه الصرف

قال تقرير فرنسي، إن مصر تبذل جهودا لتحسين أدائها في إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وخدمات المياه والنظافة ومكافحة العدوى في إطار المشروع القومي لإمداد المياه، والذي يهدف إلى التخفيف من آثار الإجهاد المائي في البلاد.

وقال موقع "أفريك 21" الفرنسي المعني بالشأن الأفريقي، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين الحكومة المصرية وشركة Ecolab الأمريكية، وسيقوم مزود حلول معالجة وتنقية المياه بإعادة تدوير مياه الصرف المنزلية للري من خلال إنشاء محطات معالجة جديدة.

وأضاف التقرير تريد مصر تحسين أدائها في إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وهذا هو سبب الاتفاق مع "إيكولاب"، وسيرافق المزود الأمريكي لحلول وخدمات المياه والنظافة ومكافحة العدوى الحكومة المصرية في إطار المشروع القومي لإمداد المياه، والذي يهدف إلى التخفيف من آثار الإجهاد المائي في بلاد الفراعنة.

ستقوم شركة "إيكولاب" ببناء 23 محطة معالجة مياه الصرف الصحي المحلية الجديدة على مدى خمس سنوات. سيتم استخدام المياه من هذه النباتات للري. تستهلك الزراعة في مصر ما بين 70 و 80٪ من موارد المياه.

إنتاج 7 مليارات متر مكعب من المياه يومياً

وسترفع التركيبات المستقبلية عدد محطات المعالجة التي أقامتها إيكولاب في مصر إلى 25 محطة.

يقول فيشال شارما: "إننا نعالج بالفعل مياه الصرف الصحي في شرم الشيخ وأسوان من خلال محطات تبلغ سعتها 70.000 متر مكعب و 60.000 متر مكعب يوميًا على التوالي، مضيفا تستخدم إيكولاب العديد من حلول معالجة النفايات السائلة مثل المعالجة الهوائية والبيولوجية.

ويستخدم حل المعالجة الهوائية البكتيريا التي تتطلب الأكسجين لإزالة المغذيات البيولوجية والملوثات العضوية في مياه الصرف الصحي وإنتاج الماء وثاني أكسيد الكربون (CO2)، وتزيل المعالجة البيولوجية الملوثات القابلة للتحلل من مجموعة كبيرة من مجاري النفايات ويمكن أن تولد طاقة متجددة قابلة للاستخدام تقلل من استهلاك المصنع.

واختتم التقرير أنه بحلول عام 2027 ستوفر 25 محطة معالجة ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب من المياه يوميًا للمزارعين في مصر، مما يوفر ما يكفي من المياه العذبة لتلبية احتياجات مياه الشرب لـ 20 مليون مصري سنويًا.