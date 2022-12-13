متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل برنامج زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الإفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمارالأجنبي.

وأضاف متحدث الرئاسة إن برنامج زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي؛ لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما يجتمع الرئيس السيسي على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل الرئيس السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية".