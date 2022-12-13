النيابة تستعجل تحريات المباحث حول مقتل شاب خلال مشاجرة بالقطامية

تواصل نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات الموسعة في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة دموية نشبت بين طرفين بمنطقة القطامية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا وقوع مشاجرة دموية وأسفر عنها سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة القطامية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين طرفين وتطورت إلى مشاجرة ونتج عنها مقتل شاب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.