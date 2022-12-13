شركة توفر خدمة التنقل مجانًا لمرضى الأورام بالبحر الأحمر والصعيد

أعلنت إحدى شركات نقل الركاب بالبحر الأحمر عن نقل المواطنين من المرضى الذين يعانون من أمراض الأورام إلى مستشفيات الأورام خارج المحافظة وذلك بالمجان وخصم ٥٠٪ على المرافق، على أن يقدم المريض كارت متابعة المستشفى، كمشاركة مجتمعية ومساعدة غير القادرين ماديًا على تحمل نفقات السفر.

وكشف السيد مصطفى، مدير عام شركة نقل ركاب بالبحر الأحمر، عن أن إدارة الشركة قررت نقل الركاب بالمجان وذلك من المرضى الذين يعانون من أمراض الأورام ويخضعون للعلاج بمستشفيات الأورام بمحافظات الأقصر وقنا والقاهرة.

وأضاف مدير عام الشركة أن ذلك يقع ضمن الدور المجتمعي لهم والمشاركة المجتمعية وتحمل نفقات السفر للمرضى غير القادرين ماديًا على أن يقدم المريض كارت متابعة المستشفي عند الحجز، لافتًا إلى أن السفر مجانًا متاح على جميع خطوط الأتوبيس بين محافظات الصعيد والبحر الأحمر والقاهرة.

واستطرد أن الغرض من الفكرة هو تقديم المساعدة المادية والمعنوية من المرضى من كافة أطياف وفئات المجتمع ومشاركة المرضى شعورهم وتوجيه رسالة لهم بأننا معهم حتى يكونوا أقوياء في مواجهة المرض.

وظائف جديدة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر .. تعرف على الشروط والأوراق

أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك عن طريق الندب من الجهات الحكومية من داخل المحافظة أو خارجها، حيث يتم تقدم الطلبات بمقر أرشيف مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحر الأحمر.

وجاءت الوظائف المعلن عنها على النحو التالي: عدد 3 من الحاصلين على مؤهل ليسانس الحقوق دون اشتراط المجموعة النوعية.

• عدد 3 من الحاصلين على مؤهل تجارى عالٍ دون اشتراط المجموعة النوعية.

• عدد 3 مكتبية من الحاصلين على مؤهل فوق متوسط أو متوسط ويجيد استخدام الحاسب الآلى.

• عدد 2 سائق.

وأعلنت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحر الأحمر عن المستندات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها وهي: بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل متضمنًا موقف الجزاءات، موافقة جهة عمله الأصلية على الانتداب، صورة بطاقة الرقم القومى سارية.