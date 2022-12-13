سقوط فنى دش من الطابق الخامس فى طنطا بالغربية

سادت حالة من الفزع الشديد بين أهالي منطقة كفرعصام التابعة لمدينة طنطا بالغربية وذلك بعد حادث سقوط فني دش من الطابق الخامس في طنطا.

فوجئ المارة بمنطقة سوق السباعي بسقوط العامل وتعرضه لإصابات خطيرة نتيجة الحادث وعلي الفور تم إبلاغ الإسعاف وجري الدفع بسيارة وتمكنت من الوصول خلال دقائق من البلاغ ولكنه لقي مصرعه فور وصوله المستشفي.

وصلت سيارة الإسعاف إلي مكان الحادث والشخص ملقى علي الأرض غارقًا في دمائه نتيجة تعرضه لحادث سقوط من الطابق الخامس أثناء عمله في تركيب دش لأحد المنازل.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار تسليم جثمانه لذوية لدفنه بمقابر أسرته.