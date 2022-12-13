الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأرجنتين يتقدم على كرواتيا بهدفين فى كأس العالم قطر 2022

ميسي
ميسي

تقدم منتخب الأرجنتين على نظيره  كرواتيا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما على استاد لوسيل المونديالي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف الأرجنتين الأول جاء في الدقيقة 33 عن طريق ليونيل ميسي من ركلة جزاء تحصل عليها زميله جوليان ألفاريز بعد تعرضه للعرقلة من قبل ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا، ليتقدم لـ"راقصي التانجو" بهدف نظيف، ويصبح "ليو" الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم.

وجاء الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 39 عن طريق جوليان ألفاريز، من هجمة مرتدة بدأها بنفسه، متجاوزًا دفاعات المنتخب الكرواتي.

وجاء تشكيل كرواتيا لمواجهة الأرجنتين كالآتي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورانوفيتش، لوفرين، جفارديول، سوسا

خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، مودريتش

خط الهجوم: بيريسيتش، كراماريتش، باساليتش

تشكيل الأرجنتين ضد كرواتيا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل الأرجنتين أمام كرواتيا في كأس العالم 2022، فشهد تعويض ماركوس أكونيا الموقوف، بزميله نيكولاس تاجليافيكو، واللعب برباعي في خط الوسط.

وجاء تشكيل الأرجنتين أمام كرواتيا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز.

ويغيب عن منتخب الأرجنتين في مباراة اليوم، كل من ماركوس أكونيا وجونزالو مونتيل، للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

وينتظر الفائز من تلك المباراة في نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، المنتصر من مباراة منتخبي فرنسا والمغرب، والتي تُقام في تمام التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، في نصف النهائي.

التانجو وصل إلى نصف النهائي بعد مباراة شاقة للغاية، أمام المنتخب الهولندي، وشهدت ندية وصراعًا كبيرًا بين الفريقين، حيث عادل الطواحين النتيجة بهدفين قاتلين بعدما كان رفاق ميسي متقدمين، ولكن إيمليانو مارتينبز تألق في ركلات الترجيح ومنح منتخب بلاده تأهلًا تاريخيًا.

الارجنتين كرواتيا كأس العالم 2022 ميسى ليونيل ميسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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