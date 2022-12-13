مصر تهزم كندا وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق بالعلامة الكاملة

تأهل منتخب مصر لسيدات الاسكواش لربع نهائي بطولة العالم للفرق المقامة بنادي مدينتي، محققا العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات.

وفاز منتخب مصر اليوم على نظيره كندا بنتيجة 3/0 في مباراة مثل مصر فيها نور الشربيني و نوران جوهر و نور الطيب، حيث فازت كل لاعبة بثلاثة أشواط دون رد.

وكان منتخب مصر قد فاز على كل من سويسرا ثم ويلز بنفس النتيجة 3/0 ليتصدر المجموعة الأولى.



ومن المقرر أن يتحدد منافس مصر في ربع النهائي بعد انتهاء منافسات دور المجموعات اليوم.

جدير بالذكر أن المجموعة الأولى تضم مع مصر: كندا وسويسرا وويلز.

وتضم المجموعة الثانية: أمريكا و أستراليا واسكتلندا وألمانيا.



وتضم المجموعة الثالثة: إنجلترا وهونج كونج و جنوب إفريقيا وأوكرانيا



والمجموعة الرابعة كل من: فرنسا و ماليزيا واليابان وفنلندا والصين.

مصر تواجه كندا في ختام دور المجموعات ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق.



يلتقي منتخب مصر لسيدات الاسكواش مع منتخب كندا مساء اليوم الثلاثاء في ختام دور المجموعات من بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق التي تقام في نادي مدينتي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزين متتاليين على منتخب سويسرا و ويلز في البطولة بنتيجة 3/0.

و تشارك مصر في البطولة ب 4 لاعبات نوران جوهر و نور الشربيني و هانيا الحمامي و نور الطيب و يقود المنتخب فنيا إنجي خيرالله

وفي مباريات أخرى بختام دور المجموعات يلعب اليوم أيضا فرنسا وماليزيا و انجلترا مع هونج كونج وسويسرا مع ويلز وجنوب إفريقيا مع أوكرانيا، وفرنسا ضد ماليزيا و أمريكا مع اسكتلندا وأستراليا مع ألمانيا و اليابان ضد فنلندا.