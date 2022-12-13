القبض على المتهم بخنق زوجته وطفلهما في بولاق الدكرور

يجرى رجال المباحث بالجيزة تحريات مكثفه لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل وطفلها مخنوقين داخل شقة في بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة وطفلها داخل شقة في بولاق الدكرور.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثروا على الجثتين، ووجه شقيق المتوفاة اتهاما لزوجها بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.