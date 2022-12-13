الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

التعليم عن تحديد موعد امتحان الثانوية العامة: «الأمور عادت لنصابها»

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزار التربية والتعليم، إنه لم يتم تعديل موعد امتحانات الثانوية العامة، ولكن الأمور عادت لنصابها خلال السنوات السابقة.

العام الماضي فقط كان الاستثناء بموعد امتحانات الثانوية العامة

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة": أن العالم الماضي فقط كان هناك تعديل لموعد الامتحانات نتيجة لتحديد شكل امتحانات الثانوية وكان هناك موعدًا مغايرًا. 

وأكد، أنه تم الإعلان عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل 6 مايو، والدبلومات الفنية 27 مايو، والثانوية العامة 10 يونيو، مؤكدًا أنه لا يوجد اي تخفيف في المناهج، وذلك ردًا على جروب أولياء الأمور والذي يطالب بتخفيف المناهج.

وتابع، أن الأعوام الدراسية السابقة كان هناك مواعيد محددة لامتحان الثانوية العامة، وتم تحديد موعد الامتحان بشكل مبكر لتوعية الطلاب وأولياء الأمور والعام الماضي فقط هو ما كان استثناء.

وأوضح أن ما تم إعلانه في بداية العام الدراسي كانت امتحانات الترم الأول ولكن كافة التفاصيل المتعلقة بالترم التاني صدر كتاب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم يضم كل التفاصيل. 

التعليم الثانوية العامة امتحانات الشهادة الاعدادية تخفيف المناهج جروب أولياء الأمور

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