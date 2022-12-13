حبس عاطل بتهمة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف في المطرية

قررت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل بتهمة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة المطرية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، قيام (عاطل – مقيم بدائرة القسم) بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، لدى (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة – الكائنة بدائرة القسم) .

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول "مجهول المصدر" بمناقشته عن مصدر تحصله على الهاتف أعترف بسرقته من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "الخطف".

وبمناقشته أعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وأقر بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ، ضبط 3 هواتف محمولة بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف، وأتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.