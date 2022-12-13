الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف في المطرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل بتهمة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة المطرية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، قيام (عاطل – مقيم بدائرة القسم) بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، لدى (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة – الكائنة بدائرة القسم) . 

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول "مجهول المصدر" بمناقشته عن مصدر تحصله على الهاتف أعترف بسرقته من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "الخطف".

وبمناقشته أعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وأقر بارتكابه 3  وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ، ضبط  3  هواتف محمولة بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف، وأتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطل تحريات الخطف المطرية سرقة هواتف المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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