الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تزامنًا مع مبادرة المتحدة لرعاية المواهب.. كيف تعلم طفلك البيانو؟

تعلم البيانو
تعلم البيانو

تقديم طفلك لعالم الموسيقى مبكرًا له فالعديد من الفوائد التي تنعكس على نموه وصحته النفسية والعقلية، حيث أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين يتعلمون مهارات العزف الموسيقية تظهر عليهم مع التقدم في السن، مظاهر الانضباط والانتباه مقارنًة بأقرانهم.

ويعتبر البيانو اختيارًا ممتازًا للآباء لتعليمه لأبنائهم نظرًا لشعبيته وسهولة توفر الدروس يعتبر البيانو أساسًا ممتازًا لجميع الموسيقيين لتعلم أساسيات الموسيقى مثل المقاييس والإيقاع والنغمة.

وتشمل الفوائد الأخرى لتعليم البيانو تحسين الوظيفة المعرفية والذاكرة والتنسيق والمهارات الحركية، يمكنه أيضًا تحسين المهارات الاجتماعية حيث يتعلم طفلك الارتباط مع الطلاب الآخرين ويعلمهم وبناء الثقة بالنفس.

«الدستور» يرصد في السطور التالية، الخطوات اللازمة لتعليم الأطفال مهارة العزف على البيانو، بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعاية المواهب.. 

ابدأ مبكرًا

“هل تعلم أن الملحن الشهير موزارت بدأ العزف على البيانو في سن الثالثة؟” فعلى الرغم من أن الجميع ليسوا رائعين، إلا أن معظم مدرسي الموسيقى يوصون ببدء دروس العزف على البيانو في المدرسة الابتدائية، عادة ما بين 6 و 9 سنوات، وهذا مفيد لأن الأطفال في هذا العمر معروفون بتطور مهاراتهم الحركية والذاكرة بشكل أسرع، ويمكن للطفل الصغير ذلك، تشغيل البيانو ببعض المساعدة من المعلم.

في هذا العمر سيتعلم طفلك عادةً الأساسيات فقط، مثل الأبجدية الموسيقية، ووضعية الجلوس المناسبة، وكيفية الضغط على مفتاح، ومواضع إصبع المبتدئين.


اجعلها ممتعة

أفضل طريقة لضمان تمسك طفلك بالبيانو هي جعلها تجربة ممتعة لتعلمها، ويرجى تشجيع طفلك على اللعب واكتشاف أصوات جديدة بمفرده وتقديم امتيازات خاصة لكل إنجاز جديد.

ألعاب مثل "تخمين الملاحظة" أو "إيقاع التصفيق"، تُساهم في تشجع التعلم وتوفر طريقة لعب أكثر متعة وتفاعلية، يمكن أن تساعد Piano Marvel  من بين ألعاب وتطبيقات البيانو الأخرى عبر الإنترنت في تعليم ملاحظات طفلك والمواضع (تأكد من ممارستها على آلة موسيقية فعلية).


كن مبدعا مع الأدوات

قد لا يكون شراء بيانو كبير فور بدء طفلك الدروس هو أفضل فكرة أو حتى مجديًا من الناحية المالية لمعظم العائلات.

بدلاً من ذلك، كن مبدعًا مع بدائل أكثر بأسعار معقولة تتيح لطفلك التدرب في المنزل.

التعلم التدريجي 

من أكثر الأجزاء تعقيدًا في تعليم الطفل آلة موسيقية هو إبقائه مهتمًا، حيث يتطلب إتقان أي جهاز التفاني والممارسة المتسقة، وقد يكون من الصعب غرس ذلك في الطفل الصغير بمجرد زوال حداثة تعلم آلة جديدة.

وأفضل طريقة لضمان مواكبة طفلك للممارسة هي إنشاء روتين بمجرد أن يبدأ التعلم، فإذا كان طفلك أقل من 8 أعوام، اجعل فترة التدريب بين 15 إلى 20 دقيقة وقم تدريجياً بزيادة مقدار الوقت الذي يقضيه مع تقدمه في السن واكتساب مهارات أكبر.

تعلم البيانو روتين مبادرة المتحدة رعاية المواهب عالم الموسيقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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