الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لحظة وفاة لاعب مطروح بعد بلع لسانه (فيديو)

سامى سعيد
سامى سعيد

أعلن إبراهيم أبوصندوق، عضو مجلس إدارة نادي مطروح الرياضي، الذي ينافس بدوري القسم الثالث وفاة سامي سعيد لاعب الفريق، بعد ابتلاع لسانه.

وألغى حكم مباراة مطروح مع السلوم قبل الدقيقة 40 من الشوط الثاني، المباراة بسبب تعرض سامي سعيد لاعب مطروح لإصابة بالغة بعد تعرضه للاصطدام بالرأس مع مدافع السلوم نتج عنه "بلع لسانه" ، ونقله للمستشفى.

وكانت نتيجة المباراة التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريق مطروح والسلوم، ضمن منافسات الجولة 12 بدورى القسم الثالث.

لحظة وفاة لاعب مطروح في دوري القسم الثالث

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام صرف مبلغ مالى لأسرة اللاعب.

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب على التواصل مع اتحاد الكرة لتقديم الدعم لأسرة اللاعب.
ونعت منطقة الإسكندرية لكرة القدم برئاسة عامر حسين، والمدير التنفيذى والعاملين الكابتن سامي سعيد لاعب نادى مطروح والذى وافته المنية اليوم.

 

وفاة لاعب مطروح القسم الثاني بلع اللسان اتحاد الكرة أشرف صبحي منطقة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

وفاة لاعب أثناء مباراة رسمية بمركز شباب مطروح

لحظة وفاة لاعب مطروح بعد بلع لسانه (فيديو)

حبس المتهمة بسرقة رواد ماكينات الصراف الآلى بالمطرية

«عقارات وسيارات وبورصة».. تفاصيل 10 بلاغات حققتها النيابة ضد «البلوجر هدير عاطف»

تصعيد 4 مدارس في منافسات أوائل الطلبة بمدارس نجع حمادي

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين بقضية «البلوجر هدير عاطف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة