لحظة وفاة لاعب مطروح بعد بلع لسانه (فيديو)

أعلن إبراهيم أبوصندوق، عضو مجلس إدارة نادي مطروح الرياضي، الذي ينافس بدوري القسم الثالث وفاة سامي سعيد لاعب الفريق، بعد ابتلاع لسانه.

وألغى حكم مباراة مطروح مع السلوم قبل الدقيقة 40 من الشوط الثاني، المباراة بسبب تعرض سامي سعيد لاعب مطروح لإصابة بالغة بعد تعرضه للاصطدام بالرأس مع مدافع السلوم نتج عنه "بلع لسانه" ، ونقله للمستشفى.

وكانت نتيجة المباراة التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريق مطروح والسلوم، ضمن منافسات الجولة 12 بدورى القسم الثالث.

لحظة وفاة لاعب مطروح في دوري القسم الثالث

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام صرف مبلغ مالى لأسرة اللاعب.

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب على التواصل مع اتحاد الكرة لتقديم الدعم لأسرة اللاعب.

ونعت منطقة الإسكندرية لكرة القدم برئاسة عامر حسين، والمدير التنفيذى والعاملين الكابتن سامي سعيد لاعب نادى مطروح والذى وافته المنية اليوم.