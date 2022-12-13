الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حقيقة أم فبركة؟».. قصة منشور رونالدو لـ ياسمين عز

ياسمين عز
ياسمين عز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللاعب كريستيانو رونالدو وهو يوجه رسالة لـ ياسمين عز، وجاء فيها: «توقفوا عن إرسال هذا لى».

وبالبحث حول الحساب الرسمى لرونالدو وجد أنها مفبركة وغير حقيقية ولكن يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى كنوع من السخرية ردًا على تصريحات ياسمين عز الأخيرة.

رسالة لنجم منتخب البرتغال

كانت وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة لنجم منتخب البرتغال كريستيانو بعد الهزيمة من المغرب في كأس العالم 2022.

وقالت خلال برنامجها كلام الناس على قناة mbc مصر: "رونالدو قطع قلبي امبارح بعد البكاء، وحبيبته جورجينا كتبت له رسالة درس، وعلينا جميعا نتعلم منها، وكل تفصيلة فيها حلوة حيث قالت (اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا، ذلك الصديق الذي طالما مدحته وأظهرت له الاحترام، لقد رأى كيف تغير كل شيء في المباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد فات)".

وذكرت في حديثها للفتيات: "جورجينا عبرت عن مشاعرها بقوة في وقت مهم وقالت عنه إنه لا يمكن الاستهانة بأعظم لاعب في العالم، فهو أقوى سلاح له، لا يمكنك الدفاع عن شخص لا يستحق ذلك أيضا، تعطينا الحياة دروسا، لقد تعلمنا اليوم أننا لم نخسر".

وطلبت ياسمين من رونالدو أن يتزوج جورجينا قائلة له: "ممرمطها معاك وعمرها ما اشتكت، وهي بتقول حاضر، اتجوزها وربنا يديك أكتر، ونشوفكم في الكوشة".

الاحتفال بفوز المغرب

بينما احتفلت ياسمين عز، بفوز منتخب المغرب على البرتغال، وتأهله لدور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، على طريقتها الخاصة.

 

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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