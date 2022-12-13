مران الزمالك.. عمر جابر ينهى برنامجه التأهيلى وراحة لـ عبدالله جمعة

حصل عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بسبب شعوره ببعض الإجهاد.

وتواجد جمعة في ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء خلال التدريبات دون المشاركة في الفقرات التدريبية.

ومنح الجهاز الفني اللاعب راحة سلبية بسبب شعوره ببعض الإجهاد، على أن يشارك في مران الغد بصورة طبيعية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأنهى عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأولى للبرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي يعاني منها بكدمة في الركبة.

وشارك جابر في الفقرة البدنية والتأهيلية مع زملائه بشكل طبيعي تحت إشراف أندرية فيليب، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

الاستعداد لـ البنك الأهلي

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.