الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز العاشر: إطلاق التيار الكهربائي بـ3 أحياء وأراضي سكنية

أحمد عمران
أحمد عمران

أعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان، أنه تم إطلاق التيار الكهربائى المغذي للأحياء 28 ، 29 ،30.

وأهاب عمران، مالكي قطع الأراضي بالأحياء 28 و29 و30 والمنطبق عليهم شروط توصيل التيار الكهربائي بالتوجه للجهاز لتقديم طلب توصيل الكهرباء. 

 

ووجه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تكثف حملات لأحكام وفرض السيطرة لمنع سرقة أسلاك الكهرباء العشوائية وسرقة التيار الكهربائى بالأحياء، ومنع أي محاولة للخروج عن القانون مع استمرار الحملات والتواجد المستمر من مسؤولى الأحياء لقطع أي وصلات عشوائية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 
 

وأشار إلى أنه جار تنفيذ خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز ومستوى تشطيب جيد للشباب ومحدودي الدخل، موضحا أن تتضمن المشاريع السكينة تنفيذ أعمال مشروع حى النرجس ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعى، والتي تتضمن تنفيذ حى النرجس على 298 عمارة بعدد 7152 وحدة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والتى بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 30% .
 

التيار الكهربائي السكينة الأراضي العاشر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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