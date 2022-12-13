نهلة إمام: التراث الثقافي غير المادي ليس للاحتكار

قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة، إن تسجيل التراث في دولة ما لا ينفي حق هذه الدولة الآخرى في تسجيل هذا التراث إذا كان متشابه.

احتكار تسجيل التراث

وأكدت إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التراث ينتقل من مكان لآخر ومن زمان لآخر وأيضًا يختلف من خلال وسيلة النقل، حيث كان يُنقل التراث قديمًا بالسفر للدولة، ولكن الآن التراث ينتقل عبر السوشيال ميديا والكثير من الوسائل الأخرى الحديثة.

وأضافت في حديثها، أنه يجب تسجيل التراث الخاص بالدولة ولكن دون أن يتم احتكار هذا التراث، حيث يوجد الكثير من التراثات المشتركة بين الدول، والدليل على ذلك اشتراك 16 دولة في تسجيل تراث الخط العربي.

تسجيل التراث المصري

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تحرص كل الحرص على توثيق تراثها في المؤوسسة العالمية اليونسكو، وذلك بهدف لفت نظر المجتمعات والحكومات والمواطنين إلى هذا التراث المجتمعي الحضاري.