القبض على شخص متهم بالتسبب فى نفوق الدواجن داخل مزرعته بالإسماعيلية

ألقت قوات الأمن بالإسماعيلية القبض على صاحب مزرعة بالقصاصين بعد نفوق عدد كبير من الدواجن في مزرعته بتهمة الإهمال.

كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بمدينة القصاصين منطقة كوع الصحابة شارع العمدة ترك، وتم السيطرة على الحريق.

وأسفر الحادث عن احتراق المزرعة ونفوق كمية كبيرة من الدواجن، وهى ملك «م. ح»، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بحالة اختناق، وتم نقله إلى مستشفى القصاصين للعلاج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.