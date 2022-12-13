الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخص متهم بالتسبب فى نفوق الدواجن داخل مزرعته بالإسماعيلية

الأمن
الأمن

ألقت قوات الأمن بالإسماعيلية القبض على صاحب مزرعة بالقصاصين بعد نفوق عدد كبير من الدواجن في مزرعته بتهمة الإهمال.

كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بمدينة القصاصين منطقة كوع الصحابة شارع العمدة ترك، وتم السيطرة على الحريق.

وأسفر الحادث عن احتراق المزرعة ونفوق كمية كبيرة من الدواجن، وهى ملك «م. ح»، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بحالة اختناق، وتم نقله إلى مستشفى القصاصين للعلاج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإسماعيلية الدواجن السيطرة الحريق مدير أمن الاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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القبض على شخص متهم بالتسبب فى نفوق الدواجن داخل مزرعته بالإسماعيلية

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