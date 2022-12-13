الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. فحص وعلاج 1631 مواطنًا بقافلة جامعة طنطا الطبية بسمنود

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا، اليوم، إلى قرية ميت عساس مركز سمنود بمحافظة الغربية، لتقديم الرعاية الصحية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد رئيس الجامعة، أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم  خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان.

- قطاع خدمة المجتمع حريص على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لأهالي القرى

أشار الدكتور محمود سليم، إلى حرص قطاع خدمة المجتمع على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لأهالي القرى والمراكز لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة موضحا أن قافلة اليوم شاركت فيها كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ كما شاركت كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 100 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1631 حالة من خلال 15 عيادة، حيث تم فحص 122 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و111 في عيادة الأطفال، و174 عظام، و124 جلدية، و125 باطنة، و102 مسالك بولية، و178 أنف وأذن، و42 جراحة عامة، و111 صدر، و64 نفسية وعصبية، و198 جراحة العيون، و44 قلب وأوعية دموية، النساء 34، الأسنان 112، التحاليل 92، مضيفاً أنه تم تحويل 130 حالة بواقع 23 جراحة المخ والأعصاب، 4 أطفال، 14 عظام، 6 جلدية، 4 باطنة، 8 مسالك بولية، 24 أنف وأذن وحنجرة، 12 جراحة عامة، 4 نفسية وعصبية، 24 جراحة العيون، 3 قلب وأوعية دموية.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ10 مواطنين، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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لدعم مبادرة حياة كريمة فحص وعلاج 1631 حالة بقافلة جامعة طنطا الطبية بمركز سمنود 100 مليون شجرة الاستغاثات بمجلس الوزراء التخصصات الطبية الرئاسية حياة كريمة الرعاية الصحية القرى الأكثر احتياجا تقديم الرعاية الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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