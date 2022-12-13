مستفيدو «حياة كريمة»: جاءت لتحقيق العدالة بين المواطنين فى القرى والمراكز

تعمل مبادرة "حياة كريمة" على الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى، من خلال تقديم أفضل الخدمات والمشروعات لدعم المواطن المصري بكافة أنحاء المحافظات.

تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عملها المتواصل لخدمة أهالى القرى ومنها في محافظة المنوفية، مركز الشهداء، وتابعت مؤسسة حياة كريمة من خلال المنسقين الميدانيين والمتطوعين، آخر الإنجازات لمشروعات حياة كريمة بالمركز، منها:

وحدة الإسعاف، وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخاص بوحدة الإسعاف التابعة للوحدة المحلية بكفرعشما.

مركز الأمومة والطفولة، المساحة الكلية للمشروع ٩٠٠ متر مربع، بنسبة إنجاز ٨٢٪، مع خدمات المشروع تتضمن تنظيم الأسرة، علاج طبيعي، حضانة، محو أمية، ورش تدريب، عيادات أمومة وطفولة.

الوحدة الصحية بنسبة إنجاز ٧٠٪، تم الانتهاء من دهان وتشطيب الواجهة الخارجية، وجار إتمام أعمال التشطيبات الداخلية، وجار رصف طريق زاوية الناعورة جزيرة الحجر كفرحجازي.

قالت إيمان عبدالرحمن، إن مبادرة حياة كريمة لم تترك مواطنا مصريا إلا للوقوف بجانبه وتقديم كل الدعم والخدمات له، وكل ذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي يشعر بالغلابة بكل مكان رغم المسئوليات التي يمر بها الرئيس، إلا أنه يشعر بنا.

وأضافت إيمان عبدالرحمن، من خلال حديثها لـ “الدستور”، أن حياة كريمة جاءت لتحقيق العدالة بين كل المواطنين في القرى والمراكز، من خلال مشروعاتها المختلفة والمتنوعة، للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وأكدت بسمة السيد، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، لدعم المواطن المصري بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن نظمت مؤسسة حياة كريمة، بعدد حاضرين تخطى الثلاثة آلاف مواطن، حوارا مجتمعيا ومؤتمرا جماهيريا حاشدا لأهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية قصاصين الأزهار التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية وذلك للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات.