الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

الأحرار الاشتراكيين: الرئيس السيسي يهتم بملف حقوق الإنسان لتعظيم مبادئ الديمقراطية

طارق درويش
طارق درويش

أشاد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع وزير الخارجية للحديث عن ملف حقوق الإنسان والحريات والاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل ومبادرات وقرارات السيد الرئيس وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكد "درويش" أن الرئيس السيسي يهتم حالياً بملف حقوق الإنسان لتعظيم مبادئ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وحقوق الإنسان وهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية من حيث تطوير الصحة والتعليم وتوفير كافة سبل المعيشة للمواطن المصري باعتبار أن تلك الخدمات هي صميم حقوق الإنسان وتحقيق مطالبه.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أن الاستقرار الأمني يعد أهم مستهدفات حقوق الإنسان إذ أنه لا يوجد حريات وديمقراطية وحقوق الإنسان في حالة وجود فراغ أمني كما حدث سابقا في أعقاب يناير 2011 والذي شهدت البلاد فيه العديد من الجرائم وغياب السلام الاجتماعي ولذلك فإن الاستقرار الأمني هو أهم ملفات حقوق الإنسان الذي لا يشعر بالطمأنينة والرضا إذا خرج الاستقرار الأمني عن المألوف.

وأوضح الكاتب الصحفي طارق درويش أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠"، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معاً ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم.

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحرار الاشتراكيين الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحفي طارق درويش المشاركة السياسية

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