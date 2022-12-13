الأرجنتين لم يخسر بالدور قبل النهائى.. تاريخ المنتخبات الـ4 فى نصف نهائى المونديال

اقتربت نهائيات كأس العالم 2022 في قطر من نهايتها، إذ وصلت إلى دور قبل النهائي، وستجمع المباراة الأولى ما بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا، اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد لوسيل، بينما المباراة الأخرى التي سوف تلعب غدا في نفس التوقيت على استاد البيت فسوف تجمع ما بين منتخبي فرنسا والمغرب.

الأرجنتين

لم يُهزم أبدا في 4 مرات سابقة تأهل فيها إلى دور الأربعة، والبداية كانت في نهائيات كأس العالم 1930 في أوروجواي، وحينها فاز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة عريضة 6- 1.

والمرة الثانية كانت في نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك، وتغلب على منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين.

والمرة الثالثة كانت في نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، وفاز على منتخب إيطاليا بضربات ترجيحية 5- 4 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

والمرة الرابعة كانت في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، وفاز أيضا على منتخب هولندا بضربات ترجيحية 4- 2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

ومن ثم هذه المرة الثالثة على التوالي التي يصعد فيها إلى دور نصف النهائي بضربات ترجيحية، حيث أقصى في دور الثمانية منتخب هولندا أيضا بضربات ترجيحية 4- 3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وقد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين تحققا في الجولتين الثانية والثالثة بنفس النتيجة بهدفين دون رد على منتخبي المكسيك وبولندا على الترتيب، بينما تلقى هزيمة مفاجئة وصادمة للجميع على يد منتخب المملكة العربية السعودية بنتيجة 1- 2 في الجولة الأولى.

وفي دور الـ16 أقصى منتخب أستراليا بعد أن تغلب عليه بنتيجة 2- 1.

كرواتيا

بالرغم من أنه يشارك للمرة السادسة فقط إلا أنه تمكن من بلوغ دور قبل النهائي مرتين من قبل، ونجح مرة في تخطيه في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إذ هزم منتخب إنجلترا بنتيجة 2- 1 في حين فشل في تجاوزه في نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، وكان وصوله إلى هذا الدور مفاجأة مدوية لأنه كان أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، وخسر أمام منتخب فرنسا بنتيجة 1- 2.

وقد حل وصيفا في المجموعة السادسة بـ5 نقاط حصدها من انتصار وحيد تحقق على منتخب كندا بنتيجة كبيرة 4- 1 في الجولة الثانية، وتعادلين كانا سلبيين مع منتخبي المغرب وبلجيكا في الجولتين الأولى والثالثة على الترتيب.

فرنسا

هذه هي المرة السابعة التي يتواجد فيها في دور الأربعة، ونجح في تجاوزه 3 مرات، وفشل في تخطيه 3 مرات، والغريب أنه فشل في أول 3 مرات تأهل إلى هذا الدور، فالمرة الأولى كانت في بطولة 1958 في السويد، وانهزم على يد منتخب البرازيل بنتيجة كبيرة 2- 5.

والمرة الثانية كانت في نهائيات كأس العالم 1982 في إسبانيا، وخسر أمام منتخب ألمانيا بضربات ترجيحية 4- 5 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بـ3 أهداف لمثلها.

والمرة الثالثة كانت في نهائيات كأس العالم 1986، وخسر أيضا أمام ألمانيا لكن بهدفين دون مقابل.

أما المرات الثلاث التي نجح في تجاوزها، فكانت المرة الأولى في نهائيات كأس العالم 1998 إذ فاز على كرواتيا، والمرة الثانية كانت في نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا، وتغلب على منتخب البرتغال بهدف نظيف، والمرة الثالثة كانت في نهائيات كأس العالم 2018، وفاز على منتخب بلجيكا بهدف دون رد.

واعتلى صدارة المجموعة الرابعة بعد أن جمع 6 نقاط من انتصارين في الجولتين الأولى والثانية على منتخبي أستراليا والدنمارك بنتيجتي 4- 1 و2- 1 على الترتيب، وتعرض لخسارة مفاجئة وصادمة أمام منتخب تونس بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة.

وفي دور ثمن النهائي أقصى منتخب بولندا بالفوز عليه بنتيجة 3- 1.

وفي دور ربع النهائي أطاح بمنتخب إنجلترا إثر تغلبه عليه بنتيجة 2- 1.

المغرب

بات أول منتخب إفريقي يتمكن من الوصول إلى دور نصف النهائي بعد أن توقف 3 منتخبات إفريقية من قبل عند دور الثمانية، وهي الكاميرون في نهائيات كأس العالم 1990، والسنغال في نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وغانا في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

كما أنه بات أول منتخب عربي يبلغ ذلك الدور، حيث كان أفضل إنجاز عربي مناصفة ما بين المغرب والسعودية والجزائر التي بلغت دور الـ16، المغرب في نهائيات كأس العالم 1986، والسعودية في نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، والجزائر في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل.

لم ينهزم في أي مباراة حتى الآن حيث احتل مقدمة المجموعة السادسة بعد أن حصد 7 نقاط من انتصارين، الأول كان على منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، والانتصار الثاني كان على منتخب كندا بنتيجة 2- 1 في الجولة الثالثة، وكان قد افتتح مبارياته بالتعادل دون أهداف مع كرواتيا الذي كان وصيف نهائيات كأس العالم الماضية.

وفي دور ثمن النهائي أقصى منتخب إسبانيا بضربات ترجيحية بـ3 أهداف دون رد، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وفي دور الثمانية أطاح بمنتخب البرتغال بعد أن هزمه بهدف دون رد.

فهل يحافظ الأرجنتين على سجله خاليا من الهزائم في مباريات دور نصف النهائي، ويواصل المغرب مفاجآته بإطاحته بفرنسا حامل اللقب؟