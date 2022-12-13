عقب استشهاد «زكارنة»..جامعة الدول العربية تطالب «الجنائية الدولية» بتحمل مسؤولياتها أمام التصعيد الإسرائيلي

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها أمام التصعيد الإسرائيلي الممنهج بحق الشعب الفلسطيني.

وأعرب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، عن إدانته الشديدة لجريمة إعدام الطفلة جنى زكارنة بمدينة جنين التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال أثناء تواجدها على سطح منزل عائلتها، فارتقت روحها إلى بارئها في جريمة متعمدة، استمرارا لجرائم القتل الممنهج واستباحة دماء وأرواح أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال “أبو علي” في تصريحات صحفية، اليوم، إن الاستهداف المتواصل للطفولة في فلسطين يتصاعد، فقد بلغ عدد الشهداء هذا العام حوالي 61 طفلا، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت حوالي 815 طفلا منذ مطلع العام، وما زال يحتجز في سجونه نحو 150آخرين، فيما تعرض 50 ألف طفل للاعتقال منذ عام 1967.

وطالب “أبو على” الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، الاتحاد الأوروبي، وكافة المنظمات الدولية المعنية في الطفولة، لتحمل مسؤولياتهم لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي كذلك لمسؤولياته، متسائلا إلى متى هذا الصمت والتجاهل لهذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني؟ خاصة الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل الذين تستباح أرواحهم يوميا في الأرض الفلسطينية دون وازع أخلاقي، أو ضمير إنساني، بما يمثل انتهاكا جسيما للمواثيق والقوانين الدولية، وتماديا من قبل سلطات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم التي تستدعي إقامة المسؤولية والمتابعة أمام العدالة الدولية وخاصة أمام محكمة الجنائية الدولية.

وشدد على ضرورة استمرار ومواصلة الدعم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني أمام هذا العدوان، إلى أن يحقق أهدافه في إقامة دولته، واسترجاع حقوقه الوطنية وممارستها، بما فيها حقه في السيادة والاستقلال، نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

واشنطن تطالب بمحاسبة قتلة “زكارنة”

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بضرورة المحاسبة بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة قتلت برصاص جنوده عن طريق الخطأ، خلال تبادل لإطلاق النار في جنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس،: "نعرب عن خالص تعازينا لأسرة جنى زكارنة، إنه حادث مفجع في أي وقت تسمع فيه مقتل مدني في هذه الأنواع من العمليات العسكرية".