الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة بالأسواق ويغلق 16 محلا مخالفا

محافظ أسوان
محافظ أسوان

  قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة مكبرة مفاجئة بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية والهايبر ماركت لمتابعة آلية الشراء والبيع والتأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وأخر وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق. 

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وأكد اللواء أشرف عطية، أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمرور الدوري ، والتعامل الحازم مع أي منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو وجود تفاوت أو مغالاه في أسعارها، وكذا من يقوم بإحتكارها. 

واشترى المحافظ كرتونة بيض من المجمع الإستهلاكى لمقارنة الأسعار مع المعروض بإحدى الهايبر ماركت لعمل تجربة عملية فى تفاوت الأسعار، موجهاً لإصدار قرارات إغلاق وتشميع عدد 2 محل بالسوق السياحى القديم، بجانب سحب رخص لعدد 2 نشاط بميدان المحطة، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر بواسطة جهاز حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وأيضاً عدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية. 

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وشدد على أنه سيتم على الفور إغلاق المحلات المخالفة ومصادرة السلع التى تعرضها، مع إعادة بيعها لصالح المواطنين بأسعار مخفضة حيث سيتم التعامل الفوري مع أي بلاغات من المواطنين بكل حزم. 

وكلف المحافظ مسئولى الجهات المختصة بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق بكافة المراكز والمدن، وهو الذى يتزامن مع توفير السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بكميات كافية تغطى إحتياجات المواطنين، وخاصة داخل 33 مجمع إستهلاكى تم طرح 425 طن من الأرز فيهم بسعر 14.5 جنيه، علاوة على السلع الأساسية والغذائية الأخرى، و ضخ 865 طن من الأرز للمقررات التموينية بسعر 12.5 جنيه، وهو الذى تزامن مع طرح 65 طن من الأرز بالمحلات التجارية والسوبر ماركت بإشراف من مديرية التموين. 

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أسوان الحملات التموينية الجهات المختصة الاسواق الشراء والبيع السيطرة على الأسواق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المجمعات الاستهلاكية

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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