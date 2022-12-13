عرض الدمية الفضائية بفيلم «إي تي» في مزاد مقابل 3 ملايين دولار..السبت

أعلنت دار "جوليانز اوكشنز" للمزادات، أنها ستُطرح، السبت، في مزاد عبر الإنترنت، الدمية الخاصة بالكائن الفضائي بفيلم "إي تي"، بعد 40 عاماً على العمل الشهير للمخرج ستيفن سبيلبرج.

وأوضحت الدار أن الدمية الآلية التي يبلغ طولها متراً واحداً، مقابل سعر تقديري يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار. وقد يتجاوز المبلغ الذي ستُباع به الدمية سعرها التقديري بكثير.

وتمثل الدمية الصغيرة ذات الإطار المصنوع من الألمنيوم والكابلات المكشوفة تحفة هندسية صغيرة، إذ تتألف من 85 مفصلاً ميكانيكياً يتيح تحريك الأنف والعينين والجفون والرقبة والذراعين... وهو ما يكفي لضخ الحياة بهذا المخلوق الفضائي الذي أسرت قصة صداقته مع شخصية الطفل إليوت، العالم بأسره.

وبدت الدمية التي تولّى تحريكها نحو 12 شخصاً خلال تصوير العمل، حقيقية لدرجة أنّ الممثلة درو باريمور التي أدّت دور شقيقة إليوت الصغيرة، اعتقدت أنّها تنتمي إلى أحد أنواع الكائنات الحيّة، على ما أوضح المدير التنفيذي لدار "جوليانز أوكشنز" مارتن نولان، في حديث إلى وكالة فرانس برس.

وفي تلك المرحلة التي لم تكن خلالها السينما قد دخلت العصر الرقمي، لجأ ستيفن سبيلبرغ إلى المتخصص في المؤثرات الخاصة كارلو رامبالدي.

ونال الإيطالي، مصمم شخصيتي "كينج كونج" (1976) والكائن الفضائي في فيلم "إليين" للمخرج ريدلي سكوت (1979)، جائزة أوسكار ثالثة بفضل دمية "إي تي" الفضائية.

واستلهم رامبالدي تصميم عيني الدمية الزرقاوين الكبيرتين من عيني قطّته من نوع قطط الهيمالايا.

وإلى جانب دمية "إي تي"، أمام هواة الجمع فرصة الاستحواذ على رسومات غير منشورة استُخدمت في تصميم الشخصية، أو حتى إحدى الدراجات (يراوح سعرها التقديري بين 30 و50 ألف دولار) التي تبعت إليوت و"إي تي" في المشهد الشهير الذي يطيران فيه نحو القمر.

1300 قطعة أخرى بالمزاد

ويضم المزاد المقرر تنظيمه عبر الإنترنت السبت والأحد في بيفرلي هيلز، نحو 1300 قطعة بارزة مأخوذة أعمال سينمائية عُرضت خلال العقود الماضية.

وستُطرح في المزاد فساتين عدة للأيقونة مارلين مونرو (أسعارها التقديرية بين 40 و80 ألف دولار)، والعصا التي استخدمها تشارلتون هيستون في فيلم "ذي تِن كومندمنتس" (سعر تقديري بين 40 و60 ألف دولار)، وإحدى مكانس السحرة التي ظهرت في سلسلة "هاري بوتر" (بسعر تقديري بين 30 و50 ألف دولار).

وتُطرح في المزاد أغراض من أعمال لـ"مارفل، ستار وورز، وترمينيتور"، بينها مثلاً القناع الشهير من فيلم "ذي ماسك" المطروح بسعر يبلغ ألف دولار.