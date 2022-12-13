مجلس الدولة يستقبل خريجي جامعتي بني سويف وأسوان

يستقبل مجلس الدولة في الدقي خريجي كلية الحقوق في جامعتي بني سويف وأسوان؛ لسحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد.

كان أعلن المستشار عادل عزب، رئيس المجلس، عن فتح باب تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد لخريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من الجنسين الذكور والإناث بعد أن كان مجلس الدولة يتلقى طلبات الوظائف من الذكور فقط وذلك للمرة الثانية على التوالي، ومن المقرر أن يستقبل مجلس الدولة غدًا خريجي جامعة المنصورة وجامعة حلوان لسحب الملفات.

وحدد رئيس مجلس الدولة يومًا لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة لسحب الملفات على أن يبدأ سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة، من يوم 3 ديسمبر- أمس- من الذكور والإناث، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وتأتي باقي أيام سحب الملفات لباقي الكليات وفقًا:



جامعة القاهرة السبت 12-3

جامعة عين شمس الأحد 12-4

جامعة الإسكندرية- جامعة طنطا الإثنين 12-5

جامعة المنصورة- جامعة حلوان الثلاثاء 12-6

أكاديمية الشرطة الأربعاء 12-7

جامعة أسيوط- جامعة المنيا الخميس 12-8

جامعة الزقازيق- جامعة بنها السبت 12-10

جامعة جنوب الوادي- جامعة الفيوم الأحد 12-11

جامعة المنوفية- جامعة السادات الإثنين 12-12

جامعة بني سويف- جامعة أسوان الثلاثاء 12-13

جامعة الأزهر ( بنات ) الأربعاء 12-14

جامعة الأزهر ( بنين ) الخميس 12-15

جامعة سوهاج- جامعة بورسعيد السبت 12 -17

الجامعة البريطانية- الجامعة الألمانية- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- جامعة فاروس- جامعات أخرى الأحد 12-18

التخلفات، الإثنين 12-19

كما حدد المجلس شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد والأوراق المطلوبة وجاءت:

- التقدم للذكور والإناث.

-لا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

-ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

-اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

-وتسحب الملفات للتقديم في تعيينات مجلس الدولة من مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.

-تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع.

-صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

-تقديم ما يفيد سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى- مصر- القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

