«الأعلى للثقافة» يكرّم رموز فن الأراجوز والعرائس التقليدية فى مصر (صور)

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، كرّم الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، فى إطار ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الرابع المقام بالحديقة الثقافية فى السيدة زينب، كوكبة من رموز دعم الأراجوز والعرائس فى مصر، جاء على رأسهم أستاذ الأدب الشعبى الراحل الدكتور أحمد مرسى، والدكتور سيد على إسماعيل، والدكتور سعيد أبو رية، والمخرج محسن العزب الذى تسلم كذلك جائزة المسرح القومى للأطفال، وحصد جوائز نصوص النِمَّر الأراجوزية الكتاب: أحمد زيدان، وناصر مجدى، وأحمد جابر، وتأتى هذه الجائزة المقامة لأول مرة بهدف دعم المحتوى المكتوب الخاص بفن الأراجوز، بصورة جديدة تكون أكثر ملائمة للحاضر، وبدأ الملتقى بعدة عروض أراجوزية لفرقة شبرا الخيمة من قصور الثقافة، وعرض لخريجى مدرسة الأراجوز، وورش رسم الأراجوز وحكى، ومعرض للكتب الصادرة عن المركز، ومعرض خيال الظل المصرى والسورى، كما قدم كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض عدة أغنيات من التراث الشعبى المصرى، ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية "بنات وبس" عدة أغنيات وطنية وتراثية.

ومن جانبه أكد الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومى للطفل، أن جهود وزارة الثقافة بقيادة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى فيما يتعلق بفن الأراجوز مازالت متواصلة، عقب إدراج اليونسكو عروسة الأراجوز كمفردة ثقافية مصرية على قائمة الصون العاجل فى 28 نوفمبر عام 2018، بعد تقديم ملفًا وفيًا بواسطة اللجنة الموقرة برئاسة الراحل الدكتور أحمد مرسى والدكتورة نهلة إمام؛ حيث أن الوزارة بدأت فى اتخاذ إجراءات الصون العاجل فعليًا على كل المستويات منذ هذا الإعلان، وبدأ المركز تقديم عروضه فى كل مكان، بجانب إصدار بعض المنشورات عنه، وكذلك بعض الجهات الثقافية الأخرى مثل: قصور الثقافة والبيت الفنى للمسرح والهيئة العامة للكتاب وصندوق التنمية الثقافية.

وتابع الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف كلمته قائلًا؛ "ها نحن نلتقى معكم في الدورة الرابعة، ولكم أن تتسائلوا عن رؤية هذا الملتقى الذى يهدف لصون هذا التراث، فترى ماذا قدم الملتقى لصون الأراجوز خلال أربع سنوات؟ نجيبكم بأن المركز قدم عددًا من الأبحاث العلمية، من خلال عدة كتب تتمحور حول أصل الأراجوز، كما قدم عددًا جديدًا من النمَّر ونصوص الأراجوز الحديثة، مما يزيد عدد النمر التى يقدمها الأراجوز عبر تاريخه؛ سوف تكون ذخيرة مهمة لكل اللاعبين الجدد؛ ليتفاعلوا مع الأراجواز لأنها نمر و نصوص تتفاعل مع الواقع، كما قدم الملتقى مجموعة من النصوص المسرحية التى تتفاعل مع الأراجوز، علاوة على عمل بعض البحوث المتميزة، التى نشرت خلال منشورات المركز فى كتب منفصلة، ووصلت ستة كتب وإصدار عدد تذكارى خاص من مجلد ثقافة الطفل فى عدده الذهبى رقم 50 احتفاءً بالأراجوز، وثانيا: تأتي العروض الأراجوز على قناة المركز القومى والتى تقدر بـ 32 نمرة، كتبت بواسطة مجموعة من الكتاب المتميزين، وتم تصويرها وبثها على القناة الخاصة بالمركز، كما قدم المركز خلال الملتقى ثلاثة عروض وهى: الأراجوز الكسلان تأليف السيد فهيم و إخراج أحمد اسماعيل عبد الباقى، وأرجوز وأرجوزتا من تأليف سعيد حجاج والفنان العرائسى ناصر عبد التواب، وعرض عسل ونار من تأليف أحمد سراج وإخراج ناصر عبد التواب، والجميل أن تلك العروض تشتبك المجتمع، وتقدم حلولًا ومقترحات، ولم يعد دور الأراجوز متوقفًا على النقد الاجتماعي السلبي كما كان فى الماضى، ولكنه بات ينتقد ويقدم حلولًا؛ فتحول من العروسة المشاكسة التي تمارس أحيانا بعض العنف اللفظي، إلى العروسة المشاركة الفاعلة التى تنتقى ألفاظها؛ مدركة أن معها أطفال يتشكلون، دون أن تتخلى عن دورها فى توجيه النقد الموضوعى، كما أنها شاركت بحماس وهمة فى توعية الكبار والصغار بمخاطر كورونا، وكانت فاعلة فى كل الأشياء والظروف التى تواجه المجتمع خلال العامين السابقين، ثالثا: تتواصل سيرة الصون بعد الأبحاث و الكتب والعروض والمسرحيات وتكريم من قدموا شيئًا لهذا الفن حتى نصل إلى الشىء الأهم ومربط الفرس كما يقولون، نصل إلى مرحلة إنتاج لاعب أراجوز من خلال الورشة الأولى التى بدأت من شهر أغسطس 2021 وحتى الآن لكى تقدم لنا 17 لاعبًا جديدًا من موظفى المركز ومن الأطفال ومن ذوى الاحتياجات الخاصة ومن قصور الثقافة، وتولى التدريب فيها لاعبون كبار مخلصون أصروا على نقل هذا الفن للأجيال الجديدة وهم ناصر عبد التواب ومحمد عبد الفتاح والسيد السويسى، وبهذا سيضاف هذا الرقم إلى العدد القليل الموجود الآن والذى لن يزيد عن عشرة من اللاعبين الكبار المتبقيين من لاعبى الأراجوز فى مصر، ويأتى عام 2022 ليزيد عدد المتدربين هذا العام ليكون 33؛ ليزيد العدد الإجمالى خلال العامين السابقين إلى 50 لاعب أراجوز".

ختامًا حرص الدكتور هشام عزمى على منح الجوائز للسادة المكرمين وهم:

فرقة بيت ثقافة كفر شكر، وتسلمها الأستاذ ياسر مزيد مدير عام ثقافة القليوبية، فرقة الأراجوز المصرى والعرائس وتسلمها الفنان محمد حسنى، فرقة كذا لون لعرائس المسرح الأسود وتسلمها الأستاذ شعبان أبو الفضل، فرقة كروكى للعرائس وتسلمها الأستاذ خالد الخريبى، خريجي مدرسة الأراجوز الذين تم تدريبهم بواسطة الفنان ناصر عبد التواب والفنان محمد عبد الفتاح.

كما تم تكريم كوكبة من فناني الأراجوز من عدة محافظات وهم:

من محافظ القاهرة: معاذ محمد، شاهندة حسام، محمد أحمد إبراهيم، عبد الرحمن محمد، شمس فكرى، إسراء أسامة كامل، محمد رمضان قرنى، هبة مصطفى محمد، طلعت قريشى، أمل السيد مصطفى، منى يوسف، نهلة مجدى، عبير إبراهيم، حسام إبراهيم محمد، أمل عبد اللطيف، رجب على، إبراهيم محمد حافظ، هبة رشدى خضر، نور عاطف أحمد.

محافظة الجيزة: منة الله صالح، نعيمة صلاح، أمانى محمد رفعت، دينا سيد توفيق، محمد عبد المنعم، منصور على، منى صلاح، عبد الرحمن أشرف، كمال الدين إبراهيم.

محافظة القليوبية: سماح سمير، سعيد شاهين، محمد حسنى.

محافظة الشرقية: زينب رأفت عطية، أحمد سمير.

محافظة الفيوم: إميل ألفنس نجيب، جيهان عبد الله، عيد عثمان عبد العليم.

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