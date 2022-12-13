3613 محضر تبوير وتطهير 10 كيلومترات مساقي بالمنوفية

كشف المهندس محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن إعادة زراعة مساحة 78 فدان و11 قيراط بعدد 751 حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وقام المواطنون برفع التشوينات والانقاض وزرعة الأراضي وعودتها إلى طبيعتها الزراعية.

وأضاف التركاوي أنه تم تحرير 3613 محضر تبوير بمساحة 530 فدانا و20 قيراطا و5 أسهم خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 10 ديسمبر الحالي، كما تمت الإزالة الفورية لـ4 حالات بمساحة 160 م2 بمراكز شبين الكوم وأشمون والباجور، وتطهير 10 كم من المساقي الخصوصية بنواحي البتانون بشبين الكوم، الروضة ببركة السبع، وشبراقبالة بقويسنا، والبرانية بأشمون، وميت الكرام بتلا، والتى تخدم مساحة 820 فدانا بالزمام، وذلك خلال أسبوع، وجاري المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية في سياق تقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.