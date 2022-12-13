سقوط عاطلين بحوزتهما 11 فرش حشيش بالخانكة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، عاطلين، لاتهامهما بترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية في مركز الخانكة.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بقيام عاطلين باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وباتخاذ الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط كلا من عاطل، سبق اتهامه بقضية مخدرات، وصادر ضده حكم بالحبس 10 سنوات، آخر، مقيمان دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما 2 سلاح ناري، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و11 فرش حشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وأقر المتهمين بما أسفر عنه الضبط بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية تجارتهما غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.