الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سائق «توك توك» على يد زميله فى مشاجرة ببنها

ارشيفية
ارشيفية

أصيب سائق توك توك في مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور مع آخر تعدى عليه بسلاح أبيض في قرية الشموت التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال سائق توك توك مصاب بجرح نافذ بالبطن ادعاء مشاجرة.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة سائق توك توك، بجرح نافذ بالبطن، خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين  سائق توك توك آخر، وتطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور، تعدي خلالها الأخير عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، وأحدث إصابته.

وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

سائق سلاح أبيض سكين قرية الشموت مستشفى بنها الجامعي رجال المباحث المتهم

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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