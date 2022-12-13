تجديد حبس المتهمين بالتعدى على الأطقم الطبية بمستشفى إيتاى البارود فى البحيرة

قررت محكمة جنح إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حبس المتهمين بالاعتداء بالضرب على عدد من الطاقم الطبي بمستشفى إيتاى البارود المركزى 15 على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بإيتاى البارود، برئاسة المستشار أحمد مجدى مدير النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور بسكرتارية محمد الشرقاوي، قد قررت أول أمس حبس المتهمين الستة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى المواعيد القانونية.

كما قررت جهات التحقيق تكليف المختص بعمل فيش وتشبيه للمتهمين مع إرفاق صحفية سوابقهم ويراعى التجديد في الموعد القانونى.

والمتهمون هم: رامي رضا أبو جاموس، أحمد عبدالعليم أبو جاموس، سناء عبد العليم أبو جاموس، شيماء رضا أبو جاموس، نرمين رضا أبو جاموس، محمد جلال النمر.

أهالى مريض يتعدون بالضرب على طبيب و4 ممرضين

وشهدت محافظة البحيرة واقعة مؤسفة إثر قيام 6 أشخاص بالتعدى على طاقم طبى بمستشفى ايتاى البارود، وذلك أثناء وجودهم داخل الاستقبال برفقة مريض مصاب باختناق إثر وقوع حريق داخل جرن خاص بتخزين قش الأرز بقرية ششت الأنعام التابعة لدائرة المركز، وتم ضبط المتهمين وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة تلقت إخطارا من مدير مستشفى إيتاى البارود يفيد بوقوع تعدى على الأطقم الطبية الموجودة داخل استقبال مستشفى إيتاى البارود، مما أدى إلى إصابة طبيب و4 من التمريض وفرد أمن بالمستشفى وجميع الحالات مستقرة.

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن عدد من أهالي مصاب بحالة اختناق جراء نشوب حريق باحدي قري مركز إيتاي البارود، فور وصولهم لمستشفى إيتاي البارود المركزي مساء أمس، قاموا بالتعدي على عدد من الطاقم الطبي المستشفى دون وجه حق.

وأشار، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن المصابين من الطاقم الطبي بمستشفى إيتاي البارود المركزي، هم طبيب و 4 من التمريض وفرد أمن بالمستشفى وجميع الحالات مستقرة، لافتا إلى أن إدارة المستشفى حررت المحاضر اللازمة بقسم شرطة إيتاي البارود، ضد المعتدين وعددهم 6 أشخاص وتم إلقاء القبض عليهم بمعرفة الأجهزة الأمنية.