الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عمرو عبدالعزيز يكشف تفاصيل انضمامه لفرقة «أيامنا الحلوة»

عمرو عبدالعزيز
عمرو عبدالعزيز

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز، تفاصيل انضمامه لفرقة "أيامنا الحلوة" وغنائه معهم في حفلاتهم بساقية الصاوي، مؤكدًا أنها جاءت بالصدفة.

تفاصيل انضمامه للفرقة

أضاف خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية "الحياة": "أيامنا الحلوة كنت أحضر حفلاتهم دائمًا، ومرة بقول لمحمد عثمان، كان فاضلي أغنية وأطلع أغني معاكم على المسرح، قالي طيب ماتطلع قلتله عايزني أضيع تاريخ الفرقة قالي جرب مرة".

وتابع: أنه اتفق معه على أن يغني معهم إحدى المرات كتجربة، وأن محمد عثمان، فجأة اتصل عليه وطلب منه أن يحضر بروفة لحفل ساقية الصاوي، وبالفعل ذهب وشارك معهم ويوم الحفل فوجئ بأصوات رهيبة للشباب، وعندما طلب منه محمد عثمان الصعود للمسرح رفض وفوجئ بدعوته في المايك فصعد للمسرح، وقدم أغنية "الكيمي كيمي كا"، للفنان محمود عبدالعزيز، وتعجب من رد فعل الناس.

عمرو عبدالعزيز أيامنا الحلوة تفاصيل انضمامه للفرقة غنائه معهم المسرح ساقية الصاوي تاريخ الفرقة

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