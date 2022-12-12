للشباب حتى 35 عامًا.. «القوى العاملة» توفر فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 سنة، وذلك للذكور والإناث.



وتتضمن فرص العمل المتاحة، كاشير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وذلك للذكور فقط، كما تطلب الشركة موظف صالة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك للذكور والإناث.



كما تحتاج الشركة، شيف مخبوزات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك للذكور فقط، وأيضا محاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وذلك للذكور والإناث.

وكانت قد أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، عن توفير نحو 40 فرصة عمل جديدة، براتب 2800 جنيه، وذلك للشباب من الذكور الأقل 35 سنة.



وأشارت المديرية في منشور لها، أن تلك الفرص تتوفر لأصحاب المؤهلات المتوسطة، وهي عبارة عن أفراد أمن، موضحة أنه لا يشترط الخبرة فيمن يتقدم للحصول على تلك الوظيفة.

وأوضحت المديرية أنه على من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، تقديم أصل شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء النهائي منها، أصل شهادة الميلاد، وأصل المؤهل الدراسي.

فيما وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، فرص عمل لفنيين بمصانع شركة "النساجون الشرقيون" بمدينة العاشر من رمضان.



وحددت المديرية، الشروط المطلوبة في المتقدم لتلك الوظائف في أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط (دبلوم صنايع، جميع التخصصات)، أن تكون لديه شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيًا، ويفضل أن يكون من قاطني محافظة الشرقية.

وعلى من يرغب في إجراء المقابلة الشخصية للحصول على الوظيفة، التوجه لمقر الشركة بالعاشر من رمضان، طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، المنطقة الصناعية 3، أيام الأحد والثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أو الاستفسار على أرقام 0554411138، أو 0554411137.