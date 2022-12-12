الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبل انطلاق القمة.. البيت الأبيض يتعهد بتقديم 55 مليار دولار لدعم إفريقيا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

تعهد البيت الأبيض، اليوم الاثنين بتقديم 55 مليار دولار في شكل دعم اقتصادي وصحي وأمني لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، قبل يوم واحد من قمة القادة الأمريكية الإفريقية في واشنطن.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: "بالعمل عن كثب مع الكونجرس، ستلتزم الولايات المتحدة بمبلغ 55 مليار دولار لإفريقيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة عبر مجموعة واسعة من القطاعات لمواجهة التحديات الأساسية في عصرنا".

القمة الأمريكية - الإفريقية

وتستضيف واشنطن، الثلاثاء، القمة الأمريكية الإفريقية الثانية، والتي تستمر ثلاثة أيام بين 13 و 15 ديسمبر، يشارك فيها أكثر من 40  زعيم إفريقي، ودعا الرئيس الأمريكي بايدن 49 رئيس دولة إفريقية، باستثناء 4 دول معلقة حاليا من قبل الاتحاد الإفريقي.
كما دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، وأكد 45 رئيس دولة وحكومة إفريقية حضورهم، فيما لم ينشر البيت الأبيض معلومات حول أولئك الذين أكدوا الحضور والذين لم يحضروا.

وحول جدول أعمال قمة القادة الأمريكية الإفريقية وفقا لموقع "نيوز أفريكا" وكالة الأنباء الأمريكية - الإفريقية، قال روبرت سكوت مسئول مكتب الشئون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية إن الحدث يهدف إلى تعزيز العلاقات الأمريكية الإفريقية وتسليط الضوء على التزام الولايات المتحدة تجاه القارة الإفريقية، وقال مسؤول بالبيت الابيض أن "الرئيس بايدن يتطلع إلى استضافة قادة من جميع أنحاء القارة الإفريقية"، مضيفًا أن "هدفنا هو استضافة قمة شاملة على نطاق واسع".

ويتضمن جدول الأعمال الكامل لمدة 3 أيام من المؤتمر، عقد منتديات، وقال سكوت "اليوم الأول هو أوسع يوم لدينا سلسلة من المنتديات - منتدى القادة الشباب الأفارقة والشتات؛ منتدى المجتمع المدني؛ منتدى للسلام والأمن والحكم ستكون هناك مناقشات حول المناخ وكذلك الصحة.

البيت الأبيض دعم اقتصادي القادة الأمريكية الأفريقية واشنطن جيك سوليفان

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