وزير التنمية المحلية يُشارك فى فعاليات افتتاح مؤتمر ريادة الأعمال بدمياط

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ترافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة ريادة الأعمال ورقمنة الصناعة والاتجاه نحو العالمية، فى إطار الاتفاقية المبرمة بين محافظة دمياط ومنظمة العمل الدولية lLO وشركة ميثانكس لإنتاج الميثانول وجامعة حورس وبالتعاون مع شركة جين ايجيبت.

وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية التي استضافتها أحد فنادق مدينة رأس البر، حضور كل من هشام نور الدين وكيل وزارة الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، محمد شندى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس، الدكتور وينسلو سارجينت رئيس مجلس إدارة المجلس العالمى للمشروعات الصغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، عمرو أبوالعزم رئيس مجلس إدارة جين ايجيبت، الدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس والدكتور السعيد عبدالهادى رئيس الجامعة، وأيضًا ممثلى السفارة الكندية واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومتحدثين ومحكمين من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية والخبراء الأجانب من دول الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر والمملكة المغربية والمملكة المتحدة.

وأعرب وزير التنمية المحلية، خلال كلمته، عن تقديره لجهود محافظة دمياط فى إطار الشراكة المثمرة مع منظمة العمل الدولية وجامعة حورس، التي ساهمت فى رسم ملحمة فعالة لتوفير فرص عمل للشباب ووضع برنامج لتطوير قدراتهم من خلال تقديم حزم تدريبية بمجالات ريادة الأعمال..

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك الجهود تساهم فى ابتكار أفكار لمشروعات جديدة يتحقق من خلالها فرص عمل للشباب من الجنسين ودعم تنمية المشروعات، وكذلك تحسين بيئة العمل وتبادل الخبرات على المستويين المحلى والعالمي وأيضا تعزيز المهارات.

ومن جانبها، رحبت محافظ دمياط بوزير التنمية المحلية وجميع المشاركين بالمؤتمر، حيث لفتت إلى أن هذا الملتقى يحقق رؤية الدولة وخطتها نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المشروعات، كما أنه جاء استكمالاً لما تم تحقيقه من جهود بالشراكة بين المحافظة ومنظمة العمل الدولية و شركة ميثانكس لتبادل الخبرات ومحاربة البطالة وتنمية الوعى لدى الشباب بأسس ريادة الأعمال وذلك ضمن مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر.. معاً لمواجهة التحدى بدمياط" والذى تستمر أعماله حتى مايو ٢٠٢٣..