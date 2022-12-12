لماذا ينجذب البالغين لمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة؟

يعتقد البعض أن الرسوم المتحركة وأفلام الكارتون حكرًا على الأطفال، ولكن لها الكثير من المتابعين من البالغين، بل أقبلت الكثير من شركات الإنتاج إلى صناعة نوع من السينما يدمج بين أفلام الرسوم المتحركة والممثلين الواقعين.

في بعض الأحيان ، كنا نتخطى المدرسة ونبقى في المنزل لمجرد مشاهدتهم، كأطفال هذا هو مستوى الأهمية الذي نشاركه في الرسوم المتحركة، فهناك العديد من الفوائد لمشاهدة الرسوم المتحركة حتى كشخص بالغ.

وجدت دراسة أن الضحك يمكن أن يكون له العديد من الآثار الإيجابية على جسمك بما في ذلك نظام المناعة الجيد، ويمكن أن تكون الرسوم الكرتونية مصدرًا جيدًا للضحك لذلك للرسوم المتحركة تأثير غير مباشر على صحتك العقلية وسعادتك، وفقًا لما ذكره موقع « alignthoughts».

هل الرسوم الكرتونية ضارة بعقلك؟

يعد عنصر المرح والضحك جزءًا من العديد من الرسوم المتحركة أو عروض الأطفال، لذا فإن مشاهدة الرسوم المتحركة بشكل رئيسي يمكن أن يكون لها تأثير جيد على عقلك.

ومع ذلك ، فإن بعض الشخصيات الكرتونية هذه الأيام عنيفة للغاية أو متعجرفة، لذا فإن مشاهدة هذه الأنواع من الرسوم المتحركة يمكن أن تترك أثراً سلبياً على دماغ الطفل.

لماذا ينجذب الكبار لمشاهدة الأفلام الكارتونية؟

لا حرج إذا كان الكبار يشاهدون برامج الكارتون أو الأفلام، بشكل عام يعتبر المجتمع البالغين الذين يشاهدون الرسوم المتحركة طفوليين وغير ناضجين، فإذا مررت بهذا فلا تقلق، بدلاً من ذلك ، كن فخوراً بأنك ما زلت شابًا من القلب.

أكد الخبراء، أن الرسوم الكرتونية هي أفضل وسيلة للتخلص من التوتر، فإذا كنت متوترًا، فقم بتشغيل التلفزيون وشاهد بعض أفلام توم وجيري، وفي غضون دقائق ستشعر بالراحة، فالضحك هو أفضل دواء، والرسوم المتحركة مصدر كبير للضحك.

أظهرت العديد من الدراسات أن الرسوم المتحركة تقلل أيضًا من الأمراض المرتبطة بالتوتر لدى البالغين، حتى أن بعض الدراسات تظهر أن مشاهدة الرسوم المتحركة مفيدة أيضًا لعقلك لأنها تفرز الإندورفين بسبب الضحك.

كما يمكن أن تكون الرسوم الكاريكاتورية منشّطة إلى جانب كونها مسلية، حيث يمكن أن تساعدك الرسوم المتحركة أيضًا على تحسين الثقة بالنفس.

أوضح الخبراء، أن شخصيات الرسوم المتحركة يمكن أن تؤثر بسهولة على نفسية أدمغتنا وتجعلنا نقلدها، حيث نقع في حب تلك الشخصيات ونحاول نسخها، حيث يتم تخزينها كذاكرة مدهشة للطفولة ولديها ارتباطات سعيدة يتم نقلها إلى مرحلة البلوغ في دماغنا.