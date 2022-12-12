الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب الاتحاد السكندرى: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلى والحظ سبب خسارتنا

الصربي زوران مانولوفيتش
الصربي زوران مانولوفيتش

أبدى الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري حزنه عقب الخسارة الكبيرة أمام الأهلي بنتيجة 3-0، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن فريقه قدم مباراة جيدة إلى حد كبير، متابعا: "استطعنا أن نحرج الأهلي خلال ساعة وربع من اللقاء فيما كان المارد الأحمر أفضل خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة، واستطاع تسجيل الهدف الثالث فيها".

وهنأ الصربي خلال المؤتمر، الأهلي، مؤكدا أن بعض لاعبي الاتحاد قدموا ما عليهم، فيما لم يظهر الباقي بالمستوى المطلوب.

وأكد: "من المستحيل أن يفوز فريق في حالة إهدار ركلتي جزاء، كما أن محمد الشناوي حارس الأهلي أنقذ 5 كرات محققة".

وأضاف أن فريقه قدم مباراة جيدة للغاية، لكن سوء الحظ منعه من تقديم نتيجة مميزة، لكن تراجع مستوى بعض اللاعبين، جعل النتيجة إلى ما انتهت إليه.

واختتم مانولوفيتش: "محمود علاء دائما يسجل من ضربات الجزاء ولكنه أهدر اليوم وحالفه سوء حظ، فيما طلب أحمد عادل ميسي أن يسدد الركلة الثانية قبل أن يهدرها، كما أني أرى أن فريقي كان يجب أن تحتسب له ضربتان أخرتان".

الصربي زوران مانولوفيتش الاتحاد السكندرى الاهلى السويسري مارسيل كولر الدوري

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