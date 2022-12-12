«الصحة» تزف بشرى حول وضع إصابات الفيروس المخلوى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الفيروس التنفسي المخلوي، نسب الإصابة به في معدلاتها الطبيعية، وأن الإصابة بالإنفلونزا الموسمية خلال الأسبوعين الماضيين أعلى منه ومن الفيروسات التنفسية الأخرى.

الفيروس المخلوي عادي ولكن الناس لم تعتد عليه

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع بعر فضائية "الحدث اليوم"، أن الفيروس المخلوي عادي، لكن الناس اعتادت على سماع الإنفلونزا، مشيرًا أن معدلات الإصابة هي الطبيعية في نفس هذا التوقيت كل عام في مصر وكل العالم.

وعن فيروس كورونا قال إننا في أقل معدلات الإصابة المجتمعية ونسبة العزل صفر ومعدلات الفيات في أقل معدلاتها منذ بداية الجائحة والوضع مستقر ونامل بأن يستمر ذلك، ولذلك نطالب الناس بأخذ جرعة تنشيطية.