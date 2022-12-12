استشاري نفسي يكشف أسباب تعرض المرأة للابتزاز الإلكتروني

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية إن الأبحاث أكدت أنه خلال فترة كورونا كانت النساء المتزوجات هن الأكثر عرضه للابتزاز الإلكتروني.

أنواع الشخصيات التي تتعرض للابتزاز

أضاف خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه هناك 5 أنواع للشخصيات اللاتي تتعرضن للابتزاز الإلكتروني وفقًا للعمر والديانة، مؤكدًا أن وقوع النساء ضحية للابتزاز يكون نتيجة الإهمال والتجاهل، أو الاهتمام الزائد والسيطرة عليهم، أوالكرب والضغط الشديد أو العند بهدف الانتقام، أو الاضطراب النفسي.

أوضح أن هذه العناصر تجعل الإنسان في حالة خلل وعدم اتزان ويكون الشخص غير حريص على مصلحته، ما يجعله عرضه للابتزاز، والذي يبدأ باهتمام مفتعل من المبتز، وتفاعل يعقبه حوار وحصول على المعلومات ليبتزه بها.

وأكد أنه يوجد نوع من الشخصيات لا تجيد اتخاذ القرار وذلك عكس ما يظهر عليها، مما يسهل وقوعهم ضحية للابتزاز، كذلك المصابين باضطراب في المشاعر ولا يستطيعون السيطرة عليها.

ووجه عدة نصائح للأشخاص الذين تعرضوا للابتزاز، بأن يكون لديهم شجاعة ويخبروا أهاليهم حال تعرضهم للابتزاز، لأن الخوف من الممكن أن يجعل المبتز يجبرها للدخول لشبكات معينة أثارها أكبر، كما طالب الأهالي بالتصرف بعقلانية ومساعدة ابنتهم تجاه الابتزاز.