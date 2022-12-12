الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لتاجر حشيش فى بورسعيد

حشيش
حشيش

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم ببيع الحشيش فى بورسعيد على دراجة نارية غير مرخصة.

وتعود أحداث الواقعة إلى 30 أغسطس من عام 2022 بدائرة قسم الجنوب أول بمحافظة بورسعيد، حيث أحرز المتهم محمد ع م م مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد خالد فاروق كامل الطنطاوي أبوالعز نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العرب فى بورسعيد بأنه باستيقافه للمتهم تبين قيادته لدراجة نارية بدون رخصتي القيادة والتسيير، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وبمواجهته أقر بإحراز المادة المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتفين المحمولين والدراجة البخارية لترويج المخدرات، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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