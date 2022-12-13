محافظ الغربية يجتمع بوكيل وزارة التعليم لبحث الاستعدادات لامتحانات نصف العام

اجتمع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة مساء اليوم بالمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، لبحث عدد من الملفات التي تخص العملية التعليمية، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم، وخطة استعدادات المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل والشهادات العامة، وغيرها من الموضوعات.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وسير عملية الامتحانات بشكل يسير، مع تنفيذ جولات متابعة مستمرة على المدارس لضمان انتظام سير العملية التعليمية

كما وجه المحافظ ببث دروس تعليمية للطلاب "أونلاين" كمراجعات، مع تكليف التعليم الفني بإصلاح التخت والأثاث المدرسي، إلى جانب فصل مخلفات المدارس من المنبع عن طريق صناديق مخصصة لذلك.