«صحة الشيوخ» تستعرض ملخص الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، الدكتور احمد عبد الماجد أمين سر اللجنة، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية".

حضر الاجتماع الدكتورة جيهان فؤاد مدير معهد التغذية والدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، وعماد حنا مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة

وأكد الدكتور على مهران رئيس اللجنة، على وجود تعاون بين اللجنة، ووزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، مشيدًا بحرص الوزارة على إرسال نسخة من الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية إلى اللجنة لاستعراضها وابداء الرأي عليها.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة جيهان فؤاد مدير معهد التغذية، الملخص العام للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية “2023 - 2030”

مدير معهد التغذية تستعرض الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية أمام صحة الشيوخ

وأوضحت مدير معهد التغذية، أنه جارى تحويل مشكلات علاج السمنة والأنيميا إلى مبادرات صحية رئاسية بالاستعانة باللجنة العليا لمكافحة التقزم والأنيميا والسمنة، لزيادة التوعية وتحسين طرق التغذية ومستويات المعيشة، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، والاستفادة من المزايا النسبية الجغرافية للمناطق الزراعية المختلفة، كما أنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الأولوية لمعالجة النظام الغذائي غير الصحي كجزء من خطة العمل المصرية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وأشارت الدكتورة جيهان فؤاد، إلى أن الاستراتيجية تعطي الأولوية لاعتماد نهج نظم زراعية وغذائية تؤدي إلى زيادة إنتاج الغذاء، وتقليل الفاقد من الأغذية واستخدام المياه بكفاءة أكبر، وخفض الواردات الغذائية من المنتجات الرئيسية من خلال عدد من المشاريع الوطنية المندمجة ضمن خطة العمل ومنها:

المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان.

البرنامج الوطني لتنمية المحاصيل الحقلية.

البرنامج الوطني لتنمية الثروة الحيوانية والدواجن والإنتاج السمكي.

المشروع القومي لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية.

وكشفت مدير معهد التغذية، أنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الأولوية لمعالجة النظام الغذائي غير الصحي كجزء من خطة العمل المصرية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها ٢٠١٨-٢٠٢٢، كجزء من التعاون متعدد القطاعات لتنفيذ خطة العمل ومنها:

تنظيم حملات توعية صحية تستهدف تقليل استهلاك السكر.

تقليل تناول الملح في الوجبات.

تعزيز الرضاعة الطبيعية الحصرية ودعمها للأشهر الستة الأولى من الحياة.

استبدال الدهون المتحولة والدهون المشبعة بالدهون المتحولة (المُهدرجة صناعياً) من خلال إعادة الصياغة ووضع الملصقات والسياسات المالية والزراعية.

وضع الملصقات الغذائية لتحسين تناول المغذيات الكبيرة وتقليل إجمالي مدخول الطاقة.

وأشارت مدير معهد التغذية، إلى أن هناك التزام سياسي جديد رفيع المستوى لتحسين برنامج التغذية المدرسية، بما في ذلك إنشاء مرفق صناعي جديد للوجبات المدرسية، إدراكا من الدولة بأهمية دعم برنامج التغذية المدرسية ليكون أكثر فعالية في تعزيز النظم الغذائية الصحية والمستدامة.

وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد، أن التثقيف المعلوماتي حول التغذية أمرًا بالغ الأهمية لزيادة الوعي والفهم حول التغذية والأنظمة الغذائية الصحية وأنظمة الغذاء، وعليه فقد شرعت الحكومة في دمج رسائل حول التغذية الصحية في أنشطة ومناهج التعليم على جميع المستويات المختلفة من رياض الأطفال إلى الجامعة، كما يوفر دليل الأسرة المصرية للسكان إرشادات حول الأكل الصحي، ومع ذلك هناك حاجة ملحة إلى تبني مناهج مختلفة لتوجيه المواطن المصري لتغيير عاداته الغذائية، خاصة خلال المواسم والأعياد المختلفة.

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي المبذولة في أعداد هذه الاستراتيجية، والتي جاءت متأخرة بعض الشئ، واكد أعضاء على حرصهم في المشاركة في جميع الفاعليات وورش العمل ذات الصله بعمل اللجنة.

ومن جانبة أشاد الدكتور حسين خضير وكيل لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، وطالب بالمزيد من الوقت لمراجعة ودراسة مضمون الاستراتيجية وعقد اجتماع لاحق لتناول توصيات اللجنة حولها في حضور ممثلي الحكومة.

ومن جانبه اكد الدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، علي ضرورة وجود حملات توعية بأهمية الإستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية ، وتوضيح وشرح مميزاتها للمواطنين .